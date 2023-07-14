КЗОТ перед Рождеством

Верховная рада Украины 14 июля одобрила законопроект, которым предлагалось сдвинуть в Кодексе законов о труде (КЗОТ) даты сразу трех важных праздников. В их числе — Рождество Христово. По предложению президента страны Владимира Зеленского, отныне Рождество надлежит отмечать не 7 января, а 25 декабря. Причем 7 января перестанет быть нерабочим и праздничным днем. Целью изменений прямо назван «отказ от российского наследия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рождество на Софиевской площади в Киеве

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Рождество на Софиевской площади в Киеве

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Текст предложенного президентом Владимиром Зеленским законопроекта, который после голосования 14 июля в Верховной раде стал законом, умещается на одной странице. Господин Зеленский внес его в парламент 28 июня, предложив изменить в украинском КЗОТе ст. 73 — «Праздничные и нерабочие дни».

Новые даты установят для трех праздников — Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины.

Главная цель — официальный, законодательно закрепленный перенос празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря. Это указано и в пояснительной записке за подписью заместителя главы офиса президента Украины Андрея Смирнова. «Целью законопроекта является отказ от российского наследия навязывания Рождества Христова 7 января и установление даты празднования Рождества Христова 25 декабря»,— говорится в документе.

В нем также отмечается, что «в условиях полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины продолжается мощное возрождение украинской нации» и «неустанная успешная борьба за свою идентичность способствует внутреннему осознанию и желанию каждого украинца проживать свою жизнь в соответствии со своими традициями». Принятие президентского закона, указал Андрей Смирнов, позволит как «отойти от российских традиций», так и «укрепить национальное единство в Украине».

Что касается двух других праздников, то День украинской государственности вместо 28 июля будет отмечаться 15 июля, а День защитников и защитниц Украины — 1 октября вместо 14 октября. И это тоже не просто так. День украинской государственности теперь будет отмечаться в день, когда поминают «выдающегося государственного деятеля святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого». А День защитников и защитниц будет совпадать с Покровом Пресвятой Богородицы. Таким образом два государственных праздника Украины будут отмечаться в дни, связанные с почитаемыми в России святыми.

Ранее украинские власти официально перенесли празднование Дня Победы с 9 мая на 8 мая, назвав этот день Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Парламент страны также сделал это по предложению президента Владимира Зеленского.

Напомним, Православная церковь Украины (ПЦУ) еще 24 мая на архиерейском соборе одобрила переход на новоюлианский календарь с нового церковного года, то есть уже с 1 сентября. Помимо Рождества изменятся также даты празднования Покрова Богородицы (на 1 октября), Крещения (6 января), Дня святого Николая (6 декабря). Изменения не затронут Пасху и Троицу.

Русская православная церковь (РПЦ) считает ПЦУ «раскольнической», а Константинопольский патриархат признает ее законной поместной церковью Украины. ПЦУ сейчас претендует на одну из главных православных святынь — Киево-Печерскую лавру, которая долгое время была в распоряжении Украинской православной церкви (УПЦ).

УПЦ до прошлого года была в тесных отношениях с Московским патриархатом. Но после начала военного конфликта УПЦ объявила о своей независимости и заявила, что «осуждает войну как нарушение Божьей заповеди "Не убий!"». Это, впрочем, не укрепило позиций церкви.

Ее священников часто силой выдворяют из храмов в разных регионах страны. Новости о таких инцидентах поступают каждую неделю. Но главные события разворачиваются на территории лавры. Ее настоятель митрополит Павел находится под арестом по обвинению в «разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России против Украины».

Что касается самой лавры, то на прошлой неделе комиссией Министерства культуры с привлечением силовиков там были опечатаны несколько корпусов, включая резиденцию предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Логика, по которой развиваются события вокруг лавры, позволяет предположить, что в скором будущем святыня окажется под контролем ПЦУ. Этой весной перешедший из УПЦ в ПЦУ архимандрит Авраамий был назначен и. о. наместника Киево-Печерской лавры. Он публично призывает монахов лавры последовать его примеру и присоединиться к Православной церкви Украины.

Москва эти действия расценивает как давление и насильное изгнание монахов УПЦ из лавры. «Украинские власти приступили к силовым акциям, направленным на окончательное изгнание верующих Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Насилие применяется в том числе в отношении мирных граждан, которые пришли к стенам монастыря, чтобы защитить свое право молиться в дорогой их сердцам обители»,— говорится в обнародованном 14 июля заявлении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По словам предстоятеля РПЦ, «безнаказанно и беззастенчиво осуществляется террор против верующих»: «Врагом государства объявлена церковь, объединяющая несколько десятков миллионов верующих».

«Ответственность за страдание невинных верующих, ставших чужими в своем собственном государстве, навсегда ляжет на плечи тех, кто организовывал этот террор или попустительствовал гонениям»,— отметил патриарх Кирилл.

Владимир Соловьев