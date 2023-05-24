Украинская православная церковь перешла на новый календарь

Архиерейский собор Православной церкви Украины (ПЦУ) одобрил переход на новый календарь. Согласно ему, Рождество будут праздновать 25 декабря вместо 7 января, сообщает украинская BBC.

Против перехода проголосовал один епископ, еще один воздержался. Так же изменятся даты празднования Покрова Богородицы (на 1 октября), Крещение (6 января) и Николая (6 декабря). Изменения не затронут Пасху и Троицу.

В мае 2022 года Украинская православная церковь объявила о полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви (РПЦ). В ноябре в Раде зарегистрировали законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории Украины. Президент Украины Владимир Зеленский запретил в стране деятельность религиозных организаций, аффилированных с РФ.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Киево-Печерская рана».

Лаура Кеффер