В Чувашии из-за почвенной засухи введен режим ЧС

Глава Чувашии Олег Николаев с сегодняшнего дня до особого распоряжения ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с почвенной засухой. По предварительной оценке, сумма ущерба составила более 200 млн руб., сообщил он.

«Признать сложившуюся обстановку на территории Чувашской Республики чрезвычайной ситуацией и отнести ее к чрезвычайной ситуации регионального характера»,— говорится в указе главы региона. По предварительной оценке, пострадали посевы на площади 4,1 тыс. га, сумма ущерба составляет более 211,2 млн руб., сообщил господин Николаев в своем Telegram-канале.

Ранее режим ЧС из-за почвенной засухи ввели в Удмуртии и Татарстане.

Подробнее читайте в публикации «Ъ—Удмуртия» «Аграриям не хватило дождей».

Мария Федотова