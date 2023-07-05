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Коммерсантъ FM
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В Татарстане введен режим ЧС в связи с засухой

На территории Татарстана введен режим ЧС из-за почвенной засухи. Распоряжение об этом подписано главой республики Рустамом Миннихановым. Документ опубликован на портале раиса Татарстана (.pdf).

Согласно распоряжению, режим ЧС введен «в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате комплекса опасных природных явлений, приведших к гибели сельскохозяйственных культур». Он будет действовать до особого распоряжения.

В документе уточняется, что режим введен на территории всех 43 районов Татарстана. В связи с этим руководителям муниципалитетов рекомендовали проинформировать о произошедшем жителей, собрать состав рабочих групп и комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, а также подготовить план мероприятий по ликвидации последствий ситуации в течение пяти дней.

Дмитрий Ларин, Казань

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