В Татарстане введен режим ЧС в связи с засухой

На территории Татарстана введен режим ЧС из-за почвенной засухи. Распоряжение об этом подписано главой республики Рустамом Миннихановым. Документ опубликован на портале раиса Татарстана (.pdf).

Согласно распоряжению, режим ЧС введен «в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате комплекса опасных природных явлений, приведших к гибели сельскохозяйственных культур». Он будет действовать до особого распоряжения.

В документе уточняется, что режим введен на территории всех 43 районов Татарстана. В связи с этим руководителям муниципалитетов рекомендовали проинформировать о произошедшем жителей, собрать состав рабочих групп и комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, а также подготовить план мероприятий по ликвидации последствий ситуации в течение пяти дней.

Дмитрий Ларин, Казань