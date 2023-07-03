Режим чрезвычайной ситуации ввели в Удмуртии из-за почвенной засухи

В Удмуртии по распоряжению главы региона Александра Бречалова ввели режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи. Данная мера будет действовать с 3 июля и до особого распоряжения.

К введению режима ЧС привели погодные условия в мае-июне, которые отрицательно повлияли на период вегетации и роста сельскохозяйственных растений. В регионе установилась сухая погода, а осадки носят локальный характер, из-за чего существенно снизились запасы продуктивной влаги.

В результате этих факторов ожидается значительный недобор грубых, сочных и концентрированных кормов. Складывается критическая ситуация по заготовке кормов и уборке урожая.

Софья Лямина, Ижевск