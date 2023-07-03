Аграриям не хватило дождей

В Удмуртии из-за отсутствия дождей в течение двух месяцев ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов. Почвенная засуха в период активного роста сельскохозяйственных культур, как говорят в минсельхозе республике, может привести к заметному снижению урожая. По сравнению с прошлым годом на 45% может сократиться объем сбора зерновых и зернобобовых, почти на 40% — кормовых культур. В свою очередь это может привести к сокращению молодого поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах, высоким ценам на мясо, зерно и кормовые культуры. В ассоциации фермеров региона говорят, что неблагоприятная погода также повлияла на картофель.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Абрамова, vk.com Фото: Ольга Абрамова, vk.com

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о введении на территории республики с 3 июля режима ЧС в связи с «опасным агрометеорологическим явлением — почвенной засухой». Главам муниципалитетов рекомендовано создать комиссии, которые займутся обследованием посевов, пострадавших в результате ЧС.

«Под большой угрозой — корма. Более половины всех посевных площадей в нашей республике — травы. Почти 50 тыс. гектаров — кукуруза. И все это очень плохо растет в сегодняшних погодных условиях»,— прокомментировала в соцсетях заместитель председателя правительства Ольга Абрамова.

По словам госпожи Абрамовой, объявленный режим ЧС позволит хозяйства подтвердить возникновения страхового случая (если площади были застрахованы). Кроме того, у них не будет обязательств по возврату субсидий, если они не достигнут показателей, установленных при получении государственной поддержки. Власти республики также начинают работу с соседними регионами, чтобы хозяйства из Удмуртии могли заготавливать корма там.

Как сообщили «Ъ-Удмуртия» в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона, погодные условия в мае-июне отрицательно повлияли на период роста и развития сельскохозяйственных растений. Отсутствие дождей и почвенная засуха сказались на низком произрастании многолетних и однолетних трав, а также отразились на формировании продуктивных стеблей у зерновых культур во время образования побегов. В дальнейшем ситуация усугубилась установившейся сухой погодой.

«Из-за отсутствия дождей и высоких температур существенно снизились запасы продуктивной влаги. Выпадение осадков носит преимущественно локальный характер. Совокупность этих факторов привела к ощутимым потерям вегетативной массы кормовых культур. Ожидается значительный недобор грубых, сочных и концентрированных кормов»,— прокомментировал министр Михаил Юдин.

Негативное влияние погоды в июне больше всего сказалось на пшенице, ячмене, клевере и кукурузе, добавили в региональном минсельхозе. «Одним из последствий негативных погодных условий может быть снижение урожая в несколько раз, что в свою очередь приведет к сокращению молодого поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах, отсюда нет преемственности в поголовье, высокие цены на мясо и зерно, а также кормовые культуры»,— пояснил господин Юдин.

В минсельхозе Удмуртии ожидают, что объем сбора урожая в 2023 году будет на уровне 2021 года. По сравнению с 2022 годом прогнозируется снижение на 45% зерновых и зернобобовых культур, на 39,6% кормовых культур и на 12% овощей открытого и закрытого грунта.

Руководитель ассоциации фермеров Удмуртии Ольга Шкляева рассказала «Ъ-Удмуртия», что текущий сезон на большей части территории региона с ранней весны был осложнен недостаточным количеством влаги в почве. В особенности это коснулось южных и центральных районов республики. Небольшие осадки в северных районах позволят как минимум заготовить травяные корма.

«Отсутствие осадков в период после посева сельскохозяйственных культур может провоцировать недополучение всходов — семена так и останутся в почве, не тронувшимися в рост. Большинство культур нуждаются в обеспечении влагой в период всходов. Сильная засуха может привести к гибели корней, и, как следствие, к гибели урожая»,— прокомментировала госпожа Шкляева.

Она добавила, что влияние засушливой погоды сказывается на всех культурах — зерновых, многолетних травах и овощах.

Заморозки также «вводят растения в стресс», из-за чего увеличивается риск недополучения урожая, говорит Ольга Шкляева. Например, картофель временно приостанавливается в росте, силы растения уходят на формирование новых отростков и, как следствие, оттягивается период сбора урожая. При этом есть риск, что впоследствии этот фактор, также как и засуха, повлияет на лежкость клубней при хранении. «На самом деле сейчас сложно прогнозировать объем сбора урожая по плодоовощным культурам и зерновым. А вот по кормовым культурам мы однозначно существенно недополучим прошлогодний объем, поскольку травяной покров слишком низкий»,— поделилась госпожа Шкляева.

Температура значительно ниже климатических норм держалась всю первую половину июня, также гидрометцентр несколько раз фиксировал заморозки ночью.

Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Маяк», депутат госсовета Удмуртии Игорь Стрелков также отмечает негативное влияние погодных условий на урожай. «Я думаю, общий сбор урожая будет меньше. Уже сейчас есть понимание, что на 25-30% от плана у нас идет недобор по силосам, по травам. На зерно и засуха, и холода повлияли, все вместе. Если раньше у нас в среднем три живых зерновки на стебле оставалось, то сейчас одна, иногда две. По прогнозам, если говорить про наше хозяйство, то себя обеспечить кормами мы должны, но какие-то излишки набрать не сможем»,— заключил господин Стрелков.

Татьяна Колегова

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем ВК