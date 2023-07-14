За неделю торгов доллар снизился на 1,19 рубля

За неделю торгов на Московской бирже курс доллара упал на 1,19 руб., евро вырос на 85 коп., юань снизился на 3 коп. По итогам сегодняшних торгов доллар снизился до 90,06 руб. (на 5 коп.), евро вырос до 101,2 руб. (+23 коп.), юань — до 12,62 руб. (+3 коп.).

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Несколько недель подряд рубль завершал торги ослаблением своих позиций против ведущих мировых валют. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева говорила, что регулятор не фиксирует на валютном рынке крупных сделок, которые могли бы повлиять на курс рубля. По ее словам, курс рубля снижается в том числе из-за изменения торгового баланса.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Наличествует подорожание токсичных валют».

Мария Федотова