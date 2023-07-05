Наличествует подорожание токсичных валют

Вслед за заметным ростом официального курса доллара и евро банки подняли стоимость продажи наличной валюты. У многих курс евро превысил 100 руб., а доллара — 90 руб. При этом опрошенные “Ъ” банкиры не наблюдали повышенного спроса на недружественную валюту. Эксперты считают, что банки превентивно выставили запретительные курсы, чтобы не столкнуться с дефицитом наличной валюты, учитывая проблемы с пополнением ее запасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На торгах Московской биржи 5 июля курс доллара остановился на отметке 91 руб./$, прибавив за день 1,8 руб. В ходе торгов курс достигал отметки 91,2 руб. руб./$, обновив максимум по закрытию с 28 марта прошлого года. Курс евро поднимался до 99,27 руб./€, также обновив многомесячный максимум, а закрылся на отметке 99 руб./€, что на 1,75 руб. выше закрытия торгов вторника. Курс юаня закрепился выше 12,5 руб./CNY.

За шесть торговых дней почти беспрерывного роста «токсичные» валюты на бирже прибавили в цене почти 6 руб.

На этом фоне банки активно повышали курсы продажи наличных долларов и евро. В мобильном приложении Сбербанка евро продавался по 99,5 руб., доллар — по 94,4 руб., в ВТБ — 100,55 руб. и 92,85 руб., а в банке «Тинькофф» — 109,1 руб. и 102 руб. Полторы недели назад, в день основных событий мятежа ЧВК «Вагнер», курсы продаж взлетали значительнее — в субботу, 24 июня, в утренние часы курсы продажи долларов поднимались до 94,5−97,5 руб./$, а европейская валюта продавалась по 104−106,4 руб./€, превышая биржевые курсы на 10–12 руб. (см. “Ъ” от 24 июня).

В крупных банках — Сбербанке, ВТБ, Росбанке, «Русском стандарте» — отметили, что не наблюдают повышенного спроса на доллары и евро. «Планомерный рост оборотов показывает только китайский юань»,— отметили в ВТБ.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко отметил, что, «с одной стороны, население уже научено, что за ростом может быть коррекция, с другой стороны, данное повышение курса вызвано понятными факторами, а именно состоянием торгового баланса страны, а не разовыми, кризисными факторами». При этом главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин допускает, что через месяц «с большой вероятностью можно будет купить выгоднее».

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 20 апреля: «Мы сохраняем приверженность плавающему курсу... Вмешиваться в работу валютного рынка мы считаем допустимым, только когда события на нем создают угрозу для финстабильности».

В ЦБ официально объясняют текущее обесценение рубля с изменением торгового баланса (см. “Ъ” от 5 июля). При этом управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов полагает, что «свою роль сыграли последние громкие события, угрожавшие общей стабильности, и реакция на них, которая могла выражаться в хаотичных покупках иностранной валюты за рубли». По его словам, даже если не было выделяющихся из общей массы сделок крупных участников форекса, множество мелких сделок в ограниченный период времени вполне способно «раскачать лодку». Что касается увеличения спреда купли-продажи кредитными организациями, добавляет Юрий Беликов, это во многом запретительные меры, банки не хотят столкнуться с дефицитом наличной иностранной валюты при отсутствии ее поставок.

Максим Буйлов, Полина Трифонова