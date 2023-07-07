Курс доллара. Прогноз на 10–14 июля

Егор Жильников,

главный аналитик Преодоление диапазона 92–93 руб. не является ни фундаментально, ни технически обоснованным Волатильность на валютном рынке Мосбиржи оставалась повышенной на протяжении недели, и доллар в моменте приближался к отметке 94 руб. Рост был обусловлен как повышенным спросом среди крупных игроков, так и сильной активизацией спекулянтов. В итоге скачок американской валюты продлился недолго, и доллар перешел к снижению, поддерживаемый «разряжающими» обстановку заявлениями со стороны представителей финансового сектора. Мы считаем, что на текущий момент преодоление диапазона 92–93 руб. не является ни фундаментально, ни технически обоснованным. Не исключаем коррекцию пары доллар-рубль и переход в более фундаментально обоснованный диапазон 86–88 руб. на фоне ожидаемой активизации экспортеров на рынке.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Фундаментальная слабость рубля никуда не делась Попытки восстановления рубля от минимумов марта прошлого года выглядят неуверенными. Денежные и финансовые власти минимально вмешиваются вербальными интервенциями в ход валютных торгов. Тем не менее прошедшая девальвационная волна требует фиксации прибылей. В начале недели, вероятно, рубль может предпринять попытки продолжить отыгрывать потери, например, благодаря цене барреля Urals, приближающегося к $60 и сократившего свой спред к Brent ниже $20. Тем не менее фундаментальная слабость рубля никуда не делась, поэтому уровень 90 руб./$ может выглядеть как равновесный на ближайшую перспективу.

Денис Буйволов,

аналитик Фундаментально мы видим доллар ближе к 80 Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 88,5–92,5. Вслед за вербальными интервенциями ЦБ, заявившего о готовности «вмешаться при рисках финансовой стабильности», вполне могут следовать и реальные действия. Текущие курсы ушли далеко от своих адекватных уровней, а слишком дорогая валюта нарушает макроэкономическую стабильность, создает сложности для импортеров, усиливает инфляционные риски. Фундаментально мы видим доллар ближе к 80. Да и сам рынок, похоже, настроился на откат от экстремумов: тревожность в настроениях снижается, нефть Brent с начала июля держится на ценовом уровне выше $75, заметно возросла вероятность повышения ЦБ ключевой ставки по итогам июльского заседания на 50–100 б. п.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Из важных событий до конца недели выделяем саммит НАТО До конца следующей недели мы ожидаем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 89–91,5 руб./$. Поддержку рублю окажут восстанавливающиеся нефтяные котировки и вероятное снижение геополитических рисков. Из важных событий до конца недели выделяем саммит НАТО. При снижении уровня геополитической напряженности российские активы получат импульс к росту, а рубль укрепится до нижней границы диапазона в 89 руб./$. Реализация негативного сценария приведет к очередной волне ослабления российской валюты. Кроме того, на следующей неделе будут опубликованы данные по индексу цен производителей в США за июнь. Участники рынка ожидают его рост на 0,2% против –0,3% за май. Выход этих данных может оказать негативное давление на рисковые активы на мировых площадках. Добавим, что ключевое событие для российского рынка состоится 21 июля, когда российский регулятор будет принимать решение по ключевой ставке.