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Коммерсантъ FM
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Лерчек не оценила гуманность следствия

За нарушение режима уклонявшимся от налогов блогерам Чекалиным ужесточат меру пресечения

Следователь, ведущий уголовное дело в отношении блогеров Чекалиных, обвиняемых в неуплате налогов и легализации денежных средств, обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде домашнего ареста. По данным Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве, находясь с начала расследования под запретом определенных действий, супруги Чекалины неоднократно нарушали установленные им судом запреты. В частности, речь идет о несанкционированном пользовании интернетом, а также общении со свидетелями по делу.

Валерия Чекалина

Валерия Чекалина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Валерия Чекалина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Уголовное дело об уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере и пособничестве в этом преступлении (ч. 2 ст. 198 и ч. 5 ст. 33 УК РФ) в отношении Валерии и Артема Чекалиных ГСУ СКР по Москве возбудило 20 февраля. В его рамках фигуранты находились под подпиской о невыезде. Однако уже менее чем через месяц по ходатайству следствия Савеловский райсуд столицы избрал в отношении фигурантов новую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сделано это было уже в рамках возбужденного накануне в отношении блогеров нового уголовного дела — о легализации денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По решению суда блогерам было запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, а также с другими обвиняемыми, подозреваемыми, за исключением близких родственников, и пользоваться средствами связи и интернетом. Интересно, что эту меру пресечения, фактически самую мягкую из возможных, адвокат Валерии Чекалиной, известной подписчикам как Лерчек, обжаловал.

В апелляционной инстанции защитник утверждал, что «запрет использования средств связи и сети Интернет вызывает большие трудности в повседневной жизни» его клиентки. Впрочем, Мосгорсуд, решив, что без интернета Лерчек вполне может обойтись, оставил решение суда первой инстанции в силе.

Несмотря на это, как говорят источники «Ъ» (сегодня это подтвердил и СКР), все это время супруги Чекалины продолжали мелькать в соцсетях, а сама Лерчек фактически не расставалась со смартфоном. Кроме того, недавно на стол следователю легли данные о том, что обвиняемые нарушают и второй установленный судом запрет, общаясь со свидетелями по делу. В связи с этим в Пресненский райсуд от СКР поступило ходатайство об изменении фигурантам меры пресечения на еще чуть более строгую — домашний арест.

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Правоохранительные органы инкриминируют Лерчек уклонение от уплаты налогов в размере 311 млн руб. По версии следствия, с июля 2020 года по июль 2022 года Валерия Чекалина применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год.

Однако 30-летняя блогер, считают правоохранители, обогатилась «в существенно большем размере» за счет реализации фитнес-марафонов (стоимость месячного курса — около 3 тыс. руб.) и торговли косметикой от бренда Letique, создателем которого сама и является. А чтобы не переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные этим налоговым режимом НДС и НДФЛ, Лерчек, говорится в деле, незаконно «раздробила» свой бизнес с помощью мужа и других родственников. В итоге доходы от продажи тысяч пакетов онлайн-марафонов по созданию «идеального тела» и косметики распределялись на расчетные счета, открытые на имя различных ИП.

Недоимку в размере 311 млн руб. Валерия Чекалина оплатила 3 мая. По данным «Ъ», за нее это якобы сделал кто-то из родственников.

Впрочем, избежать уголовного преследования ей это не помогло, поскольку после возбуждения дела об отмывании средств с супругов Чекалиных теперь могут снять только «налоговое» обвинение.

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Блогер и ее муж занимались еще и отмыванием, установили осуществляющие оперативное сопровождение этого уголовного дела сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ . По их данным, в апреле 2021 года супруги Чекалины приобрели через банк порядка $1,7 млн. Таким образом, по версии следствия, они легализовали более 130 млн руб., полученных от продажи пакетов онлайн-марафонов по созданию «идеального тела» и косметики от бренда Letique.

Адвокат Валерии Чекалиной намерение СКР избрать своей подзащитной новую меру пресечения комментировать не стал.

Олег Рубникович

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