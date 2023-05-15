Муж и жена — не только одна сатана

Вслед за основательницей «Марафона желаний» Еленой Блиновской суд избрал меру пресечения и ее супругу Алексею Блиновскому. Впрочем, если интернет-коуча отправили под домашний арест, то бизнесмен, обвиняемый в пособничестве своей жене в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств, отделался запретом определенных действий. При этом, в отличие от супруги, Алексей Блиновский свою вину в инкриминированных преступлениях пока не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексею Блиновскому запретили пользоваться интернетом, но разрешили общаться с собственной женой

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексею Блиновскому запретили пользоваться интернетом, но разрешили общаться с собственной женой

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

ГСУ СКР по Москве предъявило в понедельник обвинение в пособничество в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) Алексею Блиновскому, мужу известного блогера Елены Блиновской. До этого он проходил по делу своей супруги в качестве свидетеля. В этот же день следствие обратилось в Пресненский райсуд столицы с ходатайством об избрании в отношении бизнесмена Блиновского меры пресечения в виде запрета определенных действий. Судья Елена Абрамова с доводами следователя и поддержавшего его прокурора согласилась. При этом обвиняемому запрещено общаться с другими фигурантами (подозреваемыми, свидетелями) по этому делу, за исключением Елены Блиновской, а также пользоваться интернетом.

Саму Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, отправили под домашний арест еще 28 апреля. По данным “Ъ”, на более суровой мере пресечения в отношении обоих СКР не стал настаивать во многом из-за того, что у них на иждивении находятся четверо детей, младшему из которых недавно исполнилось лишь три года.

В ходе расследования было установлено, что блогер Блиновская была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), что позволяло ей пользоваться упрощенной системой налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год.

Однако, по данным силовиков, в период с 2019 по 2021 год госпожа Блиновская заработала не менее 5 млрд руб. Такую прибыть ей принесли учебные курсы и онлайн-марафоны. Свой тренинг личностного роста «Марафон желаний» в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) инфокоуч Блиновская начала вести в 2015 году. Сейчас ее аудитория там составляет около 6 млн человек. Суть проходящих в мессенджерах WhatsApp и Telegram курсов, каждый из которых длится примерно месяц, сводится к тому, что подписчики составляют список своих желаний, а затем исполняют их с помощью специальных заданий. Например, избавляясь от лишних вещей в доме.

На данный момент в продаже от Елены Блиновской более десятка курсов, таких как «Тревога. Стресс. Атаки. Страх», «Про зависть и ревность», «Марафон о дружбе», «Дерзость быть собой» и т. д. Их стоимость составляет от 3 тыс. до 10 тыс. руб. Есть и VIP-предложения от 200 тыс. руб., когда, очевидно, подразумевается, что инфотренером будут не помощники госпожи Блиновской, а она сама.

Из материалов дела следует, что, реализуя учебные курсы и тренинг-марафоны в существенно большем размере и не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ, Елена Блиновская «целенаправленно и формально раздробила бизнес, а также привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц».

Как установили полицейские и налоговики, в период с 2019 по 2021 год доходы от предпринимательской деятельности ИП поступали на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных госпоже Блиновской 18 организаций и 3 индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Одним из пособников Елены Блиновской следствие считает ее супруга Алексея. На данный момент он является учредителем 15 компаний, а бизнес ведет в Москве, Красноярском крае, в Ярославской, Мурманской, Белгородской и Вологодской областях. При этом спектр деятельности фирм, в которых он является учредителем или руководителем чрезвычайно разнообразен. Это добыча руд и песков драгоценных металлов, информационная деятельность и торговля ювелирными изделиями, рыбоводство и производство верхней трикотажной или вязаной одежды, производство продуктов питания, деятельность гостиниц и даже врачебная практика.

Из материалов дела следует, что значительная часть получаемых Еленой Блиновской доходов уходила в том числе и на счета компаний ее супруга. Таким образом, полагают в ГСУ СКР, за три года инфокоуч уклонилась от уплаты налогов почти на 1 млрд руб., подав в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

По версии следствия, часть незаконного дохода (пока речь идет о 43 млн руб.) супруги легализовали, приобретя престижную иномарку для Алексея Блиновского, а также различное оборудование для одной из его фирм.

Часть денег переводилась на счета других подконтрольных блогеру компаний, с которых оплачивались покупки родственников семьи. Также правоохранители полагают, что некоторая сумма могла уйти и на празднование в августе 2021 года 40-летия Елены Блиновской. Его блогер отметила на Алтае, арендовав там отель Altay Resort.

Напомним, что Елену Блиновскую сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали при попытке покинуть страну накануне предъявления обвинения. На первом же допросе она полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и вскоре начала погашать ущерб. А вот Алексей Блиновский и на допросе в СКР и в суде свою вину в пособничестве своей жене, а также отмывании средств, полученных преступным способом, отрицал.

Олег Рубникович