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Коммерсантъ FM
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ООН заявила, что запущенная 12 июля ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне РФ

Помощник генсека ООН Халед Хиари в ходе выступления на заседании Совбеза ООН обсудил очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Северной Кореей, осуществленный 12 июля. По его словам, МБР упала в море в исключительной экономической зоне России.

«Ракета пролетела 1001,2 км на высоте 6648,4 км, прежде чем упала в море в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Сообщается, что ее полет длился около 74 минут, что потенциально делает его самым продолжительным полетом баллистической ракеты в КНДР»,— сказал господин Хиари, которого цитирует пресс-служба ООН.

Южная Корея в середине июня сообщала о запуске двух баллистических ракет из КНДР. 12 июля Северная Корея запустила баллистическую ракету в Японское море. Минобороны Японии зафиксировало падение ракеты в воду. Власти КНДР заявили, что это был второй испытательный пуск баллистической ракеты «Хвасон-18». Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль убежден, что северокорейские ракеты могут достичь стран Европы.

О ситуации на Корейском полуострове— в материале «Ъ» «От Киева до Кима».

Лаура Кеффер

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