От Киева до Кима

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль совершает турне по Европе, включающее участие в вильнюсском саммите НАТО и визит в Польшу. Приоритетная для Сеула проблема безопасности на Корейском полуострове для западных союзников отодвинута на второй план темой Украины. И в таких условиях перед южнокорейским лидером стоит непростая задача — утвердить план сотрудничества с НАТО для решения северокорейской проблемы и не дать втянуть свою страну в антироссийскую коалицию. Рассчитывая на новые договоренности о поставках южнокорейского оружия на Запад, Юн Сок Ёль при этом отвергает возможность его передачи Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (слева)

Фото: Kacper Pempel, Reuters Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (слева)

Фото: Kacper Pempel, Reuters

Начавшаяся во вторник европейская поездка Юн Сок Ёля проходит на фоне новой войны нервов на Корейском полуострове, остающейся почти незамеченной для занятых обсуждением украинской темы евроатлантических союзников.

Накануне открытия саммита НАТО северокорейское агентство ЦТАК обвинило США в регулярном нарушении американскими самолетами-разведчиками воздушного пространства страны. «Над Восточным морем стратегический разведывательный самолет ВВС США несколько раз нарушал воздушное пространство Корейской Народно-Демократической Республики. Нет никакой гарантии, что не произойдет шокирующий инцидент, когда стратегический разведывательный самолет ВВС США будет сбит»,— цитирует ЦТАК заявление Минобороны КНДР.

В ведомстве также прокомментировали недавний заход в южнокорейский порт Пусан атомной подлодки США с ракетами Tomahawk для совместных учений с южнокорейскими ВМС. «Попытка Соединенных Штатов разместить стратегическое ядерное оружие на Корейском полуострове представляет собой вопиющий ядерный шантаж КНДР и соседних стран, а также является серьезной угрозой и вызовом миру и безопасности в регионе и во всем мире»,— заявили в Минобороны КНДР. Необходимо отметить, что на вооружении военно-морских сил США нет ракет Tomahawk в ядерном оснащении.

Ситуацию прокомментировала и сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, завотделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен. В очередной раз погрозив США, она обрушилась и на южнокорейское руководство за попытку назвать полеты американской авиации и совместные учения рутинными.

«Южнокорейские марионетки помчались отнекиваться от серьезного посягательства на суверенитет КНДР со стороны американских военных»,— заявила Ким Ё Чен.

В этой ситуации накануне прилета президента Юн Сок Ёля на саммит НАТО в его администрации сообщили: приоритетом Сеула в общении с руководством альянса и западными лидерами станут вопросы безопасности на Корейском полуострове и решение северокорейской ядерной проблемы, а не Украина.

Вильнюсская программа южнокорейского лидера включает в себя встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также серию переговоров с лидерами десяти стран: Норвегии, Нидерландов, Новой Зеландии, Румынии, Литвы, Швеции, Словакии, Эстонии, Финляндии и Венгрии.

Примечательно, что среди запланированных контактов Юн Сок Ёля в Вильнюсе нет отдельной встречи с японским премьером Фумио Кисидой, хотя обе страны видят главную угрозу своей безопасности в Северной Корее. Это напоминает о натянутых отношениях Токио и Сеула, а также о заметных различиях в их позиции по украинскому кризису.

При этом Южная Корея, как и Япония, открыла в Брюсселе свое представительство при НАТО. Кроме того, обе эти страны вместе с Австралией и Новой Зеландией создали новый формат для взаимодействия с НАТО — AP4 (Asia-Pacific Partners). В прошлом году в Испании прошел первый саммит этой «четверки», а в эту среду в Вильнюсе под председательством президента Юн Сок Ёля пройдет ее вторая встреча. Кроме того, азиатские гости саммита НАТО примут участие в расширенном заседании альянса с участием 31-го государства-члена, а также представителей ЕС и Швеции. Главные темы — Украина и сдерживание России.

Если Япония пытается задавать тон в войне санкций с Россией во всем Индо-Тихоокеанском регионе и выступает за поставки западных вооружений Киеву, то Южная Корея, несмотря на союзнические отношения с Вашингтоном, предпочитает дистанцироваться от политики санкций. Кроме того, выдерживая оказываемое на нее давление, Южная Корея воздерживается от поставок оружия и боеприпасов Киеву.

Как пояснили в администрации южнокорейского президента накануне его переговоров в Вильнюсе, Сеул будет продвигать свое видение будущего урегулирования на Украине, делая ставку на отказ от продолжения силового сценария.

При этом южнокорейская сторона по-прежнему не рассматривает возможность поставок Киеву вооружений или новой гуманитарной помощи.

Ранее гуманитарная помощь Киеву была увеличена после состоявшегося в мае этого года визита в Сеул супруги украинского президента Елены Зеленской. Как заявил тогда представитель администрации южнокорейского лидера Ли До Ун, госпожа Зеленская призывала президента Юн Сок Ёля оказать помощь Киеву поставками военного нелетального оборудования, однако южнокорейская сторона на это не пошла.

По информации южнокорейских дипломатических источников, на которые ссылаются местные СМИ, по итогам саммита НАТО Южная Корея планирует подписать с альянсом документ о сотрудничестве, затрагивающий взаимодействие в 11 сферах, включая нераспространение ядерного оружия, кибербезопасность и другие.

При этом источники в Сеуле отмечают: южнокорейская сторона намерена сделать упор на взаимодействии с альянсом в отражении угрозы со стороны модернизирующегося ракетно-ядерного потенциала КНДР.

Кроме того, одной из тем переговоров президента Юн Сок Ёля с западными лидерами станут потенциальные контракты на поставку южнокорейского оружия странам НАТО, заметно истощившим свои запасы в связи с поставками на Украину.

Тема оборонного сотрудничества станет главной в ходе намеченного на 13 июля визита Юн Сок Ёля в Польшу. После прошлогоднего саммита НАТО в Мадриде Сеул и Варшава заключили рекордный для двусторонних отношений оружейный контракт на $15 млрд. В рамках договоренностей в ближайшее десятилетие Сеул планирует поставить Варшаве танки, самоходные артиллерийские орудия, истребители и ракетные системы залпового огня при условии, что это оружие не попадет Украине. Кроме того, Сеул рассматривает возможность поставок Польше беспилотников и подводных лодок.

Накануне визита южнокорейского лидера в Варшаву вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что южнокорейская авиатехника в рамках прошлогоднего контракта уже поступила в страну. «Первые два самолета FA-50 для Войска польского в Польше! Заказанные в Южной Корее легкие боевые самолеты, заменяющие постсоветскую технику, усилят потенциал ВВС»,— заявил он.

Сергей Строкань