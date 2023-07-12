Президент Южной Кореи: ракеты КНДР могут достичь стран Европы

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля заявил, что пакетная программа КНДР может представлять угрозу для европейских стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юн Сок Ёль с супругой Ким Кун Хи на саммите НАТО

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Юн Сок Ёль с супругой Ким Кун Хи на саммите НАТО

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Ядерные ракеты Северной Кореи представляют реальную угрозу и способны ударить не только по Вильнюсу, но и по Парижу, Берлину и Лондону»,— сказал господин Юн Сок Ёль (цитата по ТАСС).

Он призвал страны НАТО осудить действия КНДР. Партнеров по региону — Австралию, Японию и Новую Зеландию — господин Юн Сок Ёль призвал укреплять сотрудничество.

Ранее сегодня СМИ сообщили о запуске КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Представители КНДР информацию не комментировали. После появления информации о запуске господин Юн Сок Ёль заявил, что Северная Корея ответит за «незаконные действия».

Анастасия Ларина