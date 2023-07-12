Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море

Северная Корея запустила баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря, сообщили японские и корейские военные. Снаряд летел больше часа и упал в воду.

Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи зафиксировал запуск в 10:00 по местному времени (4:00 по московскому), передает «Ренхап». Южнокорейские военные отметили, что поддерживают состояние полной готовности «в тесном сотрудничестве» с США.

Минобороны Японии зафиксировало падение ракеты в воду. Ранее военные прогнозировали, что она упадет за пределами исключительной экономической зоны страны в 550 км, передает NHK. Рыболовецким судам рекомендовали не приближаться к обломкам при обнаружении. Минобороны не исключает, что по крутой траектории была запущена межконтинентальная баллистическая ракета. Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно сообщил, что Токио выразил Пхеньяну решительный протест.

В последний раз КНДР запускала ракеты 15 июня. Последний пуск ракет большой дальности состоялся 13 апреля. В общей сложности Пхеньян осуществил уже 12 пусков баллистических ракет с начала 2023 года.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...