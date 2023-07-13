КНДР провела второй испытательный пуск баллистической ракеты «Хвасон-18»

Северная Корея провела испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе «Хвасон-18» вчера, 12 июля. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на СМИ Северной Кореи.

В КНДР утверждают, что во время пуска «Хвасон-18» пролетела 1100 км за 74 минуты 51 секунду и приземлилась в точке назначения. Максимальная высота полета ракеты составила 6648 километра.

Во время пуска ракеты присутствовал председатель КНДР Ким Чен Ын. Он заявил, что военные страны продолжат принимать «наступательные меры» до тех пор, пока «США не откажутся от враждебной политики в отношении Пхеньяна».

О пуске ракеты вчера сообщили в Южной Корее и Японии. Пуск зафиксировали в 10:00 по местному времени (4:00 по московскому). По информации японских военных, ракета упала в воду.

Это второй тестовый пуск «Хвасон-18», о котором сообщили в КНДР. Впервые ракета была запущена 13 апреля 2023 года. Власти КНДР рассчитывают, что новая ракета будет главным средством стратегических вооруженных сил страны. Ким Чен Ын заявлял, что «Хвасон-18» поможет «значительно реорганизовать стратегические силы сдерживания» КНДР.

Олеся Павленко