Перевозчики сохранили места

В Курске определились почти все операторы пассажирских перевозок на ближайшие семь лет. По итогам 25 аукционов на 34 маршрута брутто-контракты получат 12 местных индивидуальных предпринимателей и иногородний Волгоградский автобусный парк. Победители выявлены в 22 торгах, чья общая начальная цена была снижена чуть более чем на 5% — до 11,4 млрд руб. С учетом полученных ранее маршрутов иногородняя компания заняла около трети рынка. Весомые части достались также местным предпринимателям Александру Коржавину и Виктору Андросову. На три аукциона с общей ценой 6,2 млрд руб. на девять направлений не поступило заявок из-за проблемы с комплектующими для автобусов. Губернатор Роман Старовойт уже пообещал встретиться с производителями транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Итоги последних из 25 аукционов на выполнение перевозок по 34 маршрутам общественного транспорта Курска областное казенное учреждение «Центр транспортных услуг» подвело в середине мая. Общая начальная цена семилетних брутто-контрактов (по ним бюджет полностью финансирует перевозчиков, забирая всю выручку от их работы себе) составляла 18,3 млрд руб. Отдельные лоты стоили от 126,8 млн до 2,66 млрд, что объясняется количеством и протяженностью маршрутов, а также числом необходимых для выхода на линию автобусов (их возраст на начало работы не должен превышать полугода).

По итогам победители определились в 22 аукционах (11 договоров уже подписаны обеими сторонами). Их общая начальная цена составила 12,04 млрд руб. В ходе торгов перевозчики снизили ее на 645,8 млн — до 11,4 млрд. При этом по семи лотам цена осталась максимальной, и только в одном из этих случаев на торги заявилось два участника, которые, впрочем, цену снижать не стали. Еще 15 аукционов вызвали больший интерес у участников рынка: на них заявлялось в основном по два-три участника, а на один поступило четыре заявки.

Победителями признавали тех, кто предлагал наименьшую цену. В процессе торгов от максимальной она падала весьма существенно — от 6 до 19%. Кто именно участвовал в аукционах, неизвестно: после начала спецоперации в документации раскрывается только победитель.

Условия работы за бюджетные деньги привлекли как минимум одного иногороднего игрока. Единственным участников трех крупных торгов на шесть маршрутов стало ООО «Волгоградский автобусный парк» Леонида Бондаренко. Компания не снизила общую начальную цену в 5,7 млрд руб. В прошлом году этот перевозчик уже получил три первых брутто-контракта на три маршрута за 2,6 млрд сроком на пять лет. Таким образом, по числу направлений без учета оставшихся неразыгранными лотов компания заняла более трети рынка — 36%.

В региональном министерстве транспорта отметили, что перевозчик будет работать с 24 автобусами большого класса и с 46 — среднего.

Другие разыгранные маршруты достались местным индивидуальным предпринимателям. Больше всего направлений будет обслуживать Александр Коржавин. Он выиграл пять маршрутов за 970 млн руб. Их начальная цена составляла 1,1 млрд, снижение — чуть более 15%. Четыре маршрута достались Виктору Андросову. Их начальную цену в 1,96 млрд он снизил почти на 10% до 1,77 млрд.

Остальные предприниматели будут обслуживать по одному маршруту. Павел Дранко намерен работать за 683,8 млн руб. (начальная цена — 809,3 млн), Сергей Брусенцев — за 702,2 млн (780,3 млн), Андрей Третьяков — за 287 млн (320,7 млн), Иван Пыжов — за 156,1 млн (166,9 млн), Максим Жмыхов — за 124,4 млн (153,6 млн). Дмитрий Амелин, Александр Локтионов, Андрей Каратыгин, Александр Цвиров и Юрий Труфанов цену снижать не стали и получат соответственно 286,4 млн, 232,1 млн, 221,6 млн, 161,6 млн и 126,8 млн. По данным министерства, они выведут на подвозящие и городские маршруты 89 новых автобусов малого класса.

Вероятно, все местные победители и раньше работали на рынке. По данным Rusprofile, в госзакупках на организацию перевозок в Курске или районах области ранее участвовали Дмитрий Амелин (десять контрактов на 4,9 млн руб.), Павел Дранко (четыре на 16,4 млн), Максим Жмыхов (два на 2,9 млн), Андрей Каратыгин (девять на 9,5 млн), Александр Локтионов (11 на 6,7 млн), Юрий Труфанов (два на 2,5 млн) и Александр Цвиров (22 на 49,7 млн).

По итогам завершившихся торгов у господ Дранко, Локтионова и Каратыгина остались знакомые направления.

Неразыгранными оказались три крупных лота по три маршрута в каждом на общую сумму 6,2 млрд руб. Это связано с невозможностью обеспечить выход на линию 86 автобусов среднего класса, которые должны обслуживать эти направления. «Заявки не поступили в связи с имеющейся информацией об отсутствии некоторых комплектующих у отечественных производителей автобусов среднего класса вместимости»,— отметили в министерстве. Губернатор Роман Старовойт анонсировал ряд переговоров с предприятиями, «чтобы понимать, в какие сроки можно поставить указанный парк автобусов, чтобы в этом году реформа, по крайней мере в автобусной части, шла по графику».

В министерстве уточнили, что новые торги «ориентировочно» пройдут в течение двух месяцев.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в курскую Ассоциацию частных перевозчиков входят господа Амелин, Андросов, Брусенцев (является исполнительным директором), Локтионов, Пыжов и Цвиров. По указанным в базах данных телефонам связаться с представителями организации не удалось — никто не брал трубку.

Владельцу Волгоградского автобусного парка Леониду Бондаренко принадлежит холдинговая транспортная компания «Питеравто», работающая в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Волгограде и Карелии, и частично — производитель автобусов Volgabus, который уже поставил в Курск 50 единиц транспорта.

В «Питеравто» не ответили на письмо «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков