Воронежские власти выделяют еще более 545 млн рублей на закупку автобусов

Департамент промышленности и транспорта Воронежской области объявил еще четыре аукциона на закупку 131 автобуса. Общая начальная максимальная цена контрактов составляет 545,4 млн руб., следует из документации.

Самый крупный аукцион с начальной ценой 191,1 млн предполагает поставку 49 автобусов на 20–25 мест с бензиновым двигателем и механической коробкой передач.

По закупке на 172,1 млн необходимо поставить 37 автобусов на 15–20 кресел каждый также с механической коробкой передач, но дизельным двигателем.

Еще два аукциона предполагают закупку автобусов на 15–20 мест с бензиновым двигателем и механической коробкой передач. По торгам на 165,2 млн нужно поставить 41 единицу транспорта, по торгам на 16,8 млн — четыре.

В департаменте отметили, что в 82 автобусах должна быть установлена система кондиционирования салона или климатическая система.

Заявки на торги принимаются до 7 июля, подвести итоги планируется 11 июля. Автобусы надо поставить до 31 октября.

В июне 18 аукционов на поставку 90 автобусов за 351 млн руб. выиграл единственный участник — нижегородское ООО «Премьер».

По данным департамента, в 2023 году для районов и городских округов за счет областного бюджета планируется приобрести более 220 автобусов. С учетом объявленных четырех аукционов число единиц техники составит 221.

Как связаны курские торги на организацию маршрутов с поставкой автобусов — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Перевозчики сохранили места».

Иван Недокопов

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