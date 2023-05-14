Талантам проставляют визы

США и Великобритания стали активнее выдавать «визы талантов» россиянам. Количество одобренных заявок за год выросло в несколько раз. По данным американского Госдепартамента, российские специалисты в 2022-м получили в двое больше документов типа О-1, чем годом ранее. В Великобритании, как сообщили в местном МВД, за аналогичный период визы Global Talent выдавали в 5,5 раз чаще. “Ъ FM” связался с теми, кому удалось получить такие документы. С ними беседовала Анна Маргулис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Визу Global Talent в 2022-м, по данным МВД Великобритании, получило почти 400 россиян, в 5,5 раз больше чем в позапрошлом году. Выдавали документы в основном представителям научной сферы, искусства, культуры и цифровых технологий.

Одним из таких счастливчиков из сферы IT стал Артем. В интервью собеседник “Ъ FM” рассказал, что после отказа в продлении турецкого ВНЖ он посчитал, что британская виза Global Talent — более надежный вариант:

«Мне было несложно оформить свой опыт работы по некой структуре вроде резюме. Делал сам. По сервисам, которые могли бы помочь в этом, отзывы были не очень, говорили, что делают долго и порой некачественно. Я потратил на все месяц, потом подал документы и ждал ответа в течение 17-19 дней.

Преимущество этой визы — возможность переехать, причем не на короткий период, не на год, а на пять лет. До этого я жил в Турции, и каждые 12 месяцев приходилось получать ВНЖ. Визы "цифрового кочевника" тоже требуют постоянного подтверждения. Здесь же получаешь визу на пять лет, можешь запускать свои проекты, создавать свой бизнес, перевозить семью. А потом можно рассчитывать на получение паспорта, что является моей главной целью».

Среди главных критериев получения такой визы — международные награды, участие в конференциях и публикации об успехах в прессе. И, как сообщили в сервисе журналистских запросов Pressfeed и агентстве релокации Relocode, спрос на статьи увеличился более чем в 15 раз. Появилась даже отдельная услуга — подготовка пакета публикаций для получения «визы талантов». Средняя стоимость пяти статей составляет 150-200 тыс. руб.

Но в случае если комиссия узнает, что претендент воспользовался подобными услугами, ошибка может стоить дорого, подчеркнули в беседе с “Ъ FM” в иммиграционно-визовом агентстве «Еврорезидент». Кандидата просто внесут в черный список, и он не сможет рассчитывать на получение документа.

При этом даже если у человека есть большой список достижений, агентства порой не соглашаются помогать с оформлением документа, рассказывает продакт-менеджер Алексей, который полтора года готовился к получению визы в США, но в итоге сделал выбор в пользу британской Global Talent:

«Я писал статьи, выступал на конференциях и в роли ментора форума "Хакатон". В агентстве Immigram мне сказали, что хоть я и создаю IT-продукты, но не являюсь разработчиком и должен работать именно в продуктовой компании, которая занимается только информационными технологиями. Я же в этот момент трудился на очень крупную российскую ритейл-компанию.

В итоге я нашел чат, где люди сами собирают кейсы. Его администратор помогла мне связаться с амбассадором, человеком вроде волонтера, который консультирует людей, подающими документы на эту визу. В конце декабря я отправил свою заявку и через две или три недели ожидания получил письмо с одобрением».

В США россиянам в 2022-м при этом выдали больше виз для талантливых иностранцев, чем в Великобритании, а именно 450. Круг претендентов на документ в Америке чуть шире. В конкурсе могут принять участие также бизнесмены, спортсмены или деятели кино- или телеиндустрии, которые признаны на национальном или международном уровнях.

Тем не менее помощь в оформлении документов и консультации стоят дорого. Как рассказывает предприниматель Владислав, ему такие услуги обошлись в несколько тысяч долларов: «Больше, наверное, времени ушло на рутинную работу подготовки и сбора документов. Много сложностей возникает, в частности, нужны рекомендательные письма. Весь этот процесс достаточно трудоемкий.

Со мной работал юрист со своей командой менеджеров, которые меня координировали. Адвокаты берут в среднем около $10 тыс. за свои услуги. Я в итоге получил визу на трехлетний период с правом продления. Мы шли по Premium Processing: за дополнительную плату они могут гарантировать срок рассмотрения не более 15 дней. У нас так и получилось».

Помимо США и Великобритании, «паспорт таланта» на четыре года выдают во Франции. Резидентство в стране можно будет продлить, а в дальнейшем получить гражданство. В одном из крупных российских сервисов, предоставляющем миграционные услуги, подготовка полного пакета документов для оформления такой французской визы стоит около 2 млн руб.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".