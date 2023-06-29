Предпринимателями Грузия полнится

Более 20 тыс. россиян оформили в Грузии ИП за последние полтора года. Но большинство граждан не начинают бизнес с нуля, а продолжают уже имеющееся дело, выяснил “Ъ FM”. По неофициальным данным, с марта прошлого года в Грузию эмигрировало от 100 тыс. до 120 тыс. россиян. Находиться в качестве туриста здесь можно целый год. А если выехать из страны и вскоре вернуться, то отсчет 12 месяцев начинается заново. Какие еще факторы подстегивают россиян открывать бизнес в Грузии? И какие профессии наиболее популярны среди релокантов? Подробности — у Дарьи Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сандро Шаманидзе, Коммерсантъ Фото: Сандро Шаманидзе, Коммерсантъ

Виталий Арутюнов переехал в Грузию четыре года назад, еще до последней волны массовой эмиграции россиян. Уже три года он занимается строительством частных домов и коттеджей в Батуми. В 2022-м Виталий расширил свою компанию. И ни в первом, ни во втором случае не столкнулся с бюрократическими сложностями при открытии ИП, говорит предприниматель:

«По загранпаспорту спокойно зарегистрировались, буквально за два часа. Единственное, просто в очереди отстоять надо, потому что в Министерство юстиции достаточно много людей хочет попасть, и в налоговую, бывает, приходишь, а там очереди. Когда это все только началось, здесь была небольшая проблема с открытием счетов — не каждый банк их открывал. Банк Грузии, TBC — в основном у них такая была проблема, там нужно было анкеты заполнять. Насколько мне известно, сейчас такой проблемы нет».

Впрочем, многие релоканты предпочитают работать удаленно — это позволяет совмещать несколько проектов и источников дохода, рассказывает автор Telegram-канала про Грузию Николай Левшиц: «Это могут быть айтишники, маркетологи, сммщики — такие люди, которые дистанционно работают. Все-таки в Грузии достаточно высокий сейчас ценник на все, начиная с аренды недвижимости, заканчивая едой, ресторанами, кафе. В Грузии сами по себе низкие зарплаты, и единицы тех, кто открыл кафе, какие-то проекты запустил, таких я, наверное, могу насчитать в Тбилиси, Батуми человек 300-500».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, налог на ИП в Грузии едва ли не самый низкий в Европе. Он составляет 1% с выручки, до 500 тыс. лари в год — это около 16 млн руб. Если такой лимит превышен, то сборы могут вырасти до 20%. В этом случае эффективнее открыть юридическую компанию.

Особой поддержкой грузинских властей заручилась IT-отрасль, рассказал директор и совладелец компании NewGeorgia Олег Зобов: «Нужно подготовить бизнес-план на грузинском языке, пакет документов подается Министерству финансов, и оно выдает сертификат виртуальной зоны, который дает право платить пониженный налог. Но есть нюанс — обязательно бизнес должен вестись на территории Грузии. Здесь должен быть офис, сотрудники с реальной зарплатой. То есть не получится формально открыть компанию, работать где-то удаленно и при этом рассчитывать на налоговые льготы».

По словам эксперта, именно в IT-сфере заметен тренд на релокацию российского бизнеса в Грузию. Причем многие не начинают дело с нуля, а просто перевозят проекты, продолжает Олег Зобов: «Большинство переносят уже действующие бизнесы. Многие IT-компании релоцировались, то есть делают здесь офисы, снимают жилье своим сотрудникам. Это очень массово сейчас происходит. Есть те, конечно, кто открывает что-то с нуля, но таких не очень большой процент».

Грузия входит в десятку стран, где проще всего вести предпринимательскую деятельность. В рейтинге Doing Business, который составляли аналитики Всемирного банка, страна занимала седьмую строчку.

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Елена Тюленева