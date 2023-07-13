Выступление Путина на форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Главное

Президент России Владимир Путин посетил форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», где сделал ряд заявлений. Основное из его выступления — в подборке «Ъ».

Принципиальная задача — перевести всю экономику и управление на качественно новые принципы работы на основе больших данных. Речь идет о кратном повышении качества управления и производительности труда.

Подготовить новый нацпроект до 2030 года по формированию экономики данных.

В рамках проекта по формированию экономики данных определить меры поддержки фундаментальных исследований, включая увеличение объемов финансирования.

До 1 сентября утвердить нацпроект по беспилотникам и учесть его как приоритет в бюджете.

Зависимость от зарубежных технологий несет серьезные угрозы для нацбезопасности, ослабление и утрату суверенитета страны.

Россия покупала технологии за рубежом как в супермаркете готовых решений, но теперь сделала нужные выводы и извлекла уроки, когда некоторые зарубежные партнеры плотно закрыли дверь перед Россией в этой области.

Россия должна обладать собственными компетенциями в критически важных отраслях. У нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка.

В РФ надо форсировать развитие квантовых и фотонных компьютеров. Для этого надо «смотреть за горизонт».

Для России важно «раскрутить» отечественную микроэлектронную промышленность.

Возобновляется программа мегагрантов для исследователей, Кабмину и Госдуме поручено предусмотреть финансирование до 2026 года. В рамках программы будет оказана поддержка тем ученым, которые уехали из России но решили вернуться на Родину.

Россия будет идти только вперед, своим собственным путем, но не изолируясь ни от кого.