Что такое программа мегагрантов для исследователей

13 июля президент РФ Владимир Путин объявил о возобновлении программ мегагрантов для исследователей и поручил правительству и Госдуме предусмотреть финансирование до 2026 года. Подробнее об инициативе — в справке «Ъ».

Конкурсы научных мегагрантов — открытые публичные конкурсы, проводимые правительством РФ с 2010 года. Целью программы было названо «создание в российских вузах и научных организациях исследовательских лабораторий мирового уровня под руководством ведущих ученых». Среди задач, которые она призвана решить, перечислены привлечение и подготовка квалифицированных кадров в науку, помощь в проведении прорывных исследований, стимулирование притока молодежи в научную среду, создание устойчивых связей с ведущими мировыми научно-образовательными центрами.

В программе могут принять участие российские вузы и научные организации совместно с иностранными или российскими ведущими учеными, занимающими лидирующие позиции в определенной научной сфере.

О проведении первого конкурса, в котором приняли участие 179 российских вузов и 512 ученых, было объявлено в июле 2010 года, а победители были определены в октябре. Изначально предполагалось, что победителей будет 80, но перед объявлением результатов стало известно, что принято решение распределить только половину грантов.

Согласно информации на официальном сайте программы, на 2021 год к сотрудничеству были привлечены ведущие ученые из 36 стран. Столько же было областей наук, в рамках которых велись исследования. Всего было проведено девять конкурсов. До 2022 года сотрудники лабораторий, созданных по программе мегагрантов, подготовили и защитили более 1 тыс. диссертаций, получили свыше 1,5 тыс. патентов и свидетельств об охране объектов интеллектуальной собственности, опубликовали более 7,5 тыс. статей в научных журналах.