Путин объявил о возобновлении программ мегагрантов

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме предусмотреть финансирование до 2026 года возобновленной программы мегагрантов для исследователей. Президент подчеркнул, что в рамках этой программы будет оказана поддержка ученым, которые уехали из России, но решили вернуться.

«Я не раз встречался с нашими соотечественниками, которые трудятся в зарубежных университетах и исследовательских центрах… Многие хотят работать в России, участвовать в значимых исследовательских проектах, в том числе ставя вопрос о возобновлении нашей программы мегагрантов»,— заявил президент на форуме «Квантовый мир. Вычисления и связь».

Конкурсы научных мегагрантов от правительства — открытый публичный конкурс, проводимый с целью привлечения ведущих ученых в российские вузы. Он был учрежден в 2010 году.

По словам президента, в рамках этой программы за пять лет ученый должен получить на свой проект в общей сложности полмиллиарда рублей — при условии что он готов работать в нашей стране на постоянной основе.

Президент также предложил до 1 сентября утвердить нацпроект по беспилотникам и учесть его в бюджете как приоритет, а также за год подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных на период до 2030 года.

Анастасия Ларина