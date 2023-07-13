Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин объявил о возобновлении программ мегагрантов

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме предусмотреть финансирование до 2026 года возобновленной программы мегагрантов для исследователей. Президент подчеркнул, что в рамках этой программы будет оказана поддержка ученым, которые уехали из России, но решили вернуться.

«Я не раз встречался с нашими соотечественниками, которые трудятся в зарубежных университетах и исследовательских центрах… Многие хотят работать в России, участвовать в значимых исследовательских проектах, в том числе ставя вопрос о возобновлении нашей программы мегагрантов»,— заявил президент на форуме «Квантовый мир. Вычисления и связь».

Конкурсы научных мегагрантов от правительства — открытый публичный конкурс, проводимый с целью привлечения ведущих ученых в российские вузы. Он был учрежден в 2010 году.

По словам президента, в рамках этой программы за пять лет ученый должен получить на свой проект в общей сложности полмиллиарда рублей — при условии что он готов работать в нашей стране на постоянной основе.

Выступление Путина на форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Главное

Читать далее

Президент также предложил до 1 сентября утвердить нацпроект по беспилотникам и учесть его в бюджете как приоритет, а также за год подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных на период до 2030 года.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...