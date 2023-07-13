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Коммерсантъ FM
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Путин предложил подготовить национальный проект экономики данных

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», предложил в течение года подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных. Он подчеркнул, что России необходимо достичь собственных компетенций в критически важных отраслях. По его словам, Россия не сдастся под внешним давлением, как рассчитывали «наши оппоненты», а продолжит идти «только вперед», при этом «не изолируясь ни от кого».

«Наша принципиальная задача — перевести всю экономику и управление на качественно новые принципы работы на основе больших данных»,— сказал президент во время выступления. По его словам, это повысит качество работы и производительности, поможет росту зарплат, доступности сервисов и услуг. «При этом у нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка»,— подчеркнул Владимир Путин.

Президент заявил, что новые принципы экономики необходимы в том числе в связи с угрозой нацбезопасности, которую несет зависимость от иностранных технологических платформ. «Многие критические технологии в этой сфере мы покупали, что называется, в чужом магазине. Своего рода супермаркете готовых, кем-то произведенных решений. А в какой-то момент перед нами просто плотно затворили дверь и повесили вывеску "закрыто". Мы извлекли уроки, сделали необходимые выводы»,— сказал господин Путин, добавив, что власти и правящие элиты некоторых стран объявили РФ «фактическую блокаду».

Новый нацпроект, по словам президента, должен отвечать за сбор данных, развитие систем связи, суверенную инфраструктуру для хранения данных в стране, отечественные облачные и вычислительные решения, безопасность данных, продолжение работы над технологиями квантовой коммуникации и шифрования. «Эффект будет в полном смысле комплексным, мультипликативным»,— сказал господин Путин.

Выступление Путина на форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Главное

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Президент также сообщил, что Россия планирует создавать и расширять «равноправные, взаимовыгодные технологические и научные альянсы с другими государствами». В частности, в рамках российского представительства в БРИКС в 2024 году ожидается обсуждение проектов по ряду «значимых сфер», включая передовые технологии в вычислениях, разработке, хранении и передаче данных.

Во время выступления Владимир Путин поручил правительству и Госдуме предусмотреть финансирование до 2026 года возобновленной программы мегагрантов для исследователей. Президент подчеркнул, что в рамках этой программы будет оказана поддержка тем ученым, которые уехали из России но решили вернуться.

Лусине Баласян

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