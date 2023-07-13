В Мандалай без лишних виз

Безвизовый въезд для российских туристов и бизнесменов, которые въезжают в страну с деловыми целями, открыла Мьянма. Он будет доступен как для туристов, так и для бизнесменов, которые въезжают в страну с деловыми целями. Без визы можно оставаться в Мьянме в течение 30 дней. Прилет разрешен в международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо, уточнили в консульском департаменте МИД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

У россиян сейчас острый дефицит зарубежных направлений, куда можно отправится на отдых, поэтому Мьянма быстро войдет в лидеры спроса, полагает вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Сейчас в России ограниченное количество направлений. Как такового Вьетнама нет. На Хайнань, к сожалению, нет чартеров. До сих пор отсутствуют прямые рейсы в Сингапур, Индонезию. На примере прошлого года мы видели, что популярным стал Лаос, а Мьянма в тысячу раз интереснее. Это страна с древней культурой, там очень много храмов, памятников XI-XII веков. Мьянма — колыбель кхмерской цивилизации.

При этом там есть и пляжные курорты — то, что любят россияне. В Лаосе, например, такого нет. Да, есть нюансы: в Мьянме военная диктатура, как у нас принято ее называть, свобода передвижения по стране ограничена. Но все это с лихвой окупается тем, что это новое направление. У нас никогда не было прямых рейсов в Мьянму, поэтому сейчас они будут пользоваться не просто спросом, а повышенным спросом. Загрузка лайнеров ожидается не меньше 80%. Цена билетов — на уровне 60-70 тыс. руб. туда и обратно. Естественно, будут и пакетные туры. Стоимость недельного отдыха на двоих составит в среднем 180 тыс. руб.».

С начала июля россияне также имеют возможность получить специальную туристическую визу — многократную. Ее оформляют при подтверждении брони отеля из списка Министерства туризма Мьянмы. Срок ее действия — до полугода. Стоимость двукратной визы составляет $55, многократной — $85.

Главной проблемой, которая останавливает туристический поток, остается транспортная доступность. Сейчас Мьянма только на 95-м месте в списке самых востребованных направлений, отметила представитель сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова:

«Страна, конечно же, не входит в топ популярных направлений для зарубежных перелетов среди россиян. По спросу она сейчас занимает 95 место. Стоимость перелета в Янгон в июле-августе начинается от 35 тыс. руб. в одну сторону. Летают китайские авиалинии, их несколько. Пересадка может осуществляться в разных городах — Шанхае, Гуанчжоу, Пекине. Это самые удобные и дешевые варианты.

Также есть и перелеты с двумя пересадками, можно долететь катарскими, например, авиалиниями или тайскими, с пересадками в Дохе, в Сингапуре, например, или в Бангкоке. Также есть перелеты с Emirates, где одна из пересадок в Дубае, но прямых рейсов до Мьянмы нет».

В декабре 2022 года правительства России и Мьянмы подписали соглашение о взаимных инвестициях и укреплении связей. В документе говорится и о развитии туристической сферы. В частности, стороны договорились организовывать бизнес-форумы, конференции, выездные презентации, ярмарки и прочее.

До пандемии в Мьянму приезжали около 5 тыс. российских туристов в год. Потенциально этот поток можно увеличить в десятки раз, полагают чиновники, стоит только наладить прямое авиасообщение. Однако проблема не только в перелетах. Сама страна не готова к приему массового туриста. Скорее, это направление для эксклюзивного отдыха, считает генеральный директор компании Art Tour, работающей в сегменте luxury, Дмитрий Арутюнов:

«В Мьянму едут искушенные, продвинутые и небедные путешественники, которые уже все видели. Их не удивить массажными салонами или позолоченной мебелью на вилле — не тот контингент. Туда отправляются за впечатлениями, там можно активно отдыхать, ходить на трекинги. Что касается уровня отелей, то в Янгоне есть пара-тройка таких, которые могут достойно конкурировать с хорошими гостиницами в других частях света.

Кстати, там есть прекрасный корабль Orient Express, на котором организовываются круизы в стиле "Восточного экспресса" — эксклюзивные, дорогие, для очень богатой аудитории. Это уже "тяжелый люкс". Мьянма настроена развивать туризм. И они понимают, что могут получить новых гостей не в Старой Европе или в Америке, а в России. На Китай, возможно, как-то тоже будут ориентироваться. Но это долгий путь».

В начале 2021 года в Мьянме военные сместили гражданское правительство. Лидера местной демократической партии приговорили к 33 годам лишения свободы. После этого в стране разгорелся гражданский конфликт. По данным правозащитников, за последние два года в Мьянме погибли более 3,5 тыс. человек, около 20 тыс. отправили в тюрьму. Новые власти страны разрешили безвизовый режим для россиян до 30 июня 2024 года, но эксперты убеждены, что Мьянма и дальше будет его продлевать.

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Светлана Белова