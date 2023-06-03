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Коммерсантъ FM
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Северная Африка притягивает туристов

Станут ли альтернативой Турции курорты Марокко и Туниса

Туроператоры делают ставку на Северную Африку. Речь идет о Тунисе, Марокко, Алжире и других странах с выходом к Средиземному морю. Как рассказали “Ъ FM” участники рынка, продажи путевок по этим направлениям в ближайшее время могут вырасти на фоне подорожания отдыха в Турции и Египте. Кроме того, на днях прямые рейсы в Тунис открыл «Аэрофлот». А с начала мая — после годовой паузы — прямые перелеты из России в Марокко возобновила авиакомпания Royal Air Maroc.

Это направление может отобрать часть турпотока у Турции, но спрос будут ограничивать сложности с логистикой, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:

Можно ли еще купить путевку в Сочи

Можно ли еще купить путевку в Сочи

«Тунис был раскручен в момент закрытия сообщения с Турцией. Большинство отелей там работает в формате all inclusive, плюс хорошая экскурсионная программа. Но сейчас, когда тунисские авиаперевозчики первыми открыли полеты, какого-то ажиотажного спроса со стороны россиян нет.

Время в пути превышает 10-12 часов. С другой стороны, все сейчас зависит от цены, которую "Аэрофлот" начнет предлагать игрокам туррынка. На регулярных рейсах тунисского перевозчика Nouvelair цена пока высокая. При этом я думаю, что летом Тунис способен оттянуть часть потока от Турции в связи с высокой ценой из-за летнего сезона. Но говорить о том, что рейсы будут пользоваться бешеной популярностью, наверное, нельзя.

Мароканский перевозчик Air Maroc в мае возобновил полеты в Россию, их количество увеличилось до трех рейсов в неделю. Но самолет прилетает в Касабланку, а это не удачный выбор города. Там очень мало гостиниц, до популярного летнего курорта Агадир транспортом придется добираться порядка пяти-шести часов. Там большое количество отелей уровня от "двух" до "пяти звезд", преимущественно четырехзвездные.

В Марокко относительно безопасно. В Тунисе же в 2016 году были террористические акты против туристов. Но сейчас на этих двух направлениях отдыхают преимущественно франкоговорящие путешественники. Значит, над безопасностью существенно поработали. Сервис в Марокко в пятизвездных отелях точно на уровне хороших "пяти звезд" в Турции. Тунис больше похож на Египет, и он будет с ним конкурировать. Но, скорее всего, по цене это будет очень сложно. Но как альтернатива и не самая плохая он точно может быть.

Что касается Марокко, если рейсов в Агадир не будет, то он останется нишевым, дорогим направлением с форматом больше экскурсионного ознакомительного, нежели пляжного отдыха. Купальный сезон там не столь продолжительный, начинается как раз в июне и продлится до конца сентября, октября. При этом море остается довольно холодным. Есть отдельные ниши в виде серфинга, но эта история не работает на массовый класс».

Сейчас 10-дневная путевка в Тунис на двоих с размещением в пятизвездном отеле стоит около 200 тыс. руб. Аналогичный тур в Марокко, но с отелем «четыре звезды» — минимум 250 тыс. руб. С осени 2022-го прямые рейсы выполняются также из Москвы в Алжир, но спрос на это направление пока умеренный, говорит гендиректор компании Art Tour Дмитрий Арутюнов:

Что даст возобновление регулярного авиасообщения с Кубой

Что даст возобновление регулярного авиасообщения с Кубой

«Алжир — довольно-таки новое направление. Впервые прямыми рейсами самолеты стали летать туда в прошлом году. Причем, маршрут проходит над территорией Европы, ибо страховка гарантированно ложится на государство. Уже это говорит о том, что они хотят получать как можно больше российских туристов.

Однако пока инфраструктура в Алжире несколько специфическая, там нет такого количества пляжных отелей, как в Египте или Тунисе. Но у них безумно интересно все, что касается пустыни Сахары. Раньше туда летало два рейса в неделю, сейчас — три и не всегда полные. Алжирская компания готова увеличить частоту перелета, но они не уверены, что все они будут заполняться на 1 тыс. человек в неделю.

Если мы говорим о лете и средиземноморских курортах, туристы, конечно, прежде всего, ищут курортные отели, а в Алжире их не так много. Алжирское побережье не такое большое, как, например, французское, и которое вполне себе неплохо загружается туристами из той же Франции.

По стоимости трат это очень недорогая страна. Вплоть до того, что мы, например, вывозили оттуда десятки упаковок сыра камамбер в подарок друзьям. Он производится в Алжире и стоит сущие копейки».

В Российском союзе туриндустрии также фиксируют рост спроса на отдых в Европе. Туроператоры сообщают, что число заявок от путешественников в преддверии летнего сезона выросло на 15% год к году. Среди самых популярных направлений — Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия и Венгрия. За 2022 год государства Шенгенского соглашения выдали россиянам около 80 тыс. виз.

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Елизавета Скобцова

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