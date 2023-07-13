«Ростех» запретил холдинговой компании «Швабе» пользоваться iPhone на работе

Сотрудникам холдинговой компании «Ростеха», отвечающей за разработку и производство оптико-электронных систем, «Швабе» запретили использовать смартфоны компании Apple в служебных целях. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу госкомпании.

«Действительно, вводится полный запрет на использование в работе техники американского производителя»,— сообщили в пресс-службе «Ростеха». Запрет на смартфоны Apple пока касается только сотрудников «Швабе», добавили там.

Накануне о подобном запрете сообщил Telegram-канал Mash. По информации проекта, запрет ввели на фоне заявления ФСБ о том, что iPhone использовали для слежки за российскими чиновниками.

В марте «Ъ» писал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовано поменять телефоны iPhone на смартфоны других марок и с другой операционной системой. В июне ФСБ заявила, что несколько тысяч устройств Apple российских дипломатов были заражены американскими спецслужбами вредоносным ПО. В Кремле сочли, что использование iPhone на госслужбе «неприемлемо и запрещено». По информации «Ведомостей», запрет на использование iPhone также введут в Минпромторге и подведомственных ему организациях.

Олеся Павленко