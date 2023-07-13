Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ростех» запретил холдинговой компании «Швабе» пользоваться iPhone на работе

Сотрудникам холдинговой компании «Ростеха», отвечающей за разработку и производство оптико-электронных систем, «Швабе» запретили использовать смартфоны компании Apple в служебных целях. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу госкомпании.

«Действительно, вводится полный запрет на использование в работе техники американского производителя»,— сообщили в пресс-службе «Ростеха». Запрет на смартфоны Apple пока касается только сотрудников «Швабе», добавили там.

Накануне о подобном запрете сообщил Telegram-канал Mash. По информации проекта, запрет ввели на фоне заявления ФСБ о том, что iPhone использовали для слежки за российскими чиновниками.

В марте «Ъ» писал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовано поменять телефоны iPhone на смартфоны других марок и с другой операционной системой. В июне ФСБ заявила, что несколько тысяч устройств Apple российских дипломатов были заражены американскими спецслужбами вредоносным ПО. В Кремле сочли, что использование iPhone на госслужбе «неприемлемо и запрещено». По информации «Ведомостей», запрет на использование iPhone также введут в Минпромторге и подведомственных ему организациях.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...