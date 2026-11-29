Песков объяснил задержку Путина на конференции AI Journey
Президент России Владимир Путин значительно превысил запланированное время пребывания на международной конференции AI Journey из-за интереса к обсуждаемым вопросам. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в комментарии журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».
По словам представителя Кремля, продолжительность мероприятия повлияла на дальнейший график президента, поскольку после конференции у него запланирован ряд рабочих встреч и других мероприятий в Кремле. При этом господин Песков отметил, что глава государства не торопился завершать участие в форуме, поскольку считал обсуждение важным.
Конференция AI Journey состоялась 26 ноября. В ходе выступления на ней Владимир Путин предложил актуализировать Национальную стратегию развития искусственного интеллекта, рассчитанную до 2036 года.