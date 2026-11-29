По словам представителя Кремля, продолжительность мероприятия повлияла на дальнейший график президента, поскольку после конференции у него запланирован ряд рабочих встреч и других мероприятий в Кремле. При этом господин Песков отметил, что глава государства не торопился завершать участие в форуме, поскольку считал обсуждение важным.