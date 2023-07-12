Договор о передаче «Троицы» лавре в Сергиевом Посаде заключен на 49 лет

Договор о передаче иконы «Троица» кисти Андрея Рублева Троице-Сергиевой Лавре, подписанный 12 июля, заключен на 49 лет с возможностью продления. Об этом сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Оксана Чернега).

«Договор заключен на 49 лет. Его пролонгация предусмотрена соответствующим приказом Министерства культуры об утверждении типовой формы подобного договора. Поэтому, собственно говоря, договор будет пролонгирован по истечении срока»,— сообщила ТАСС игуменья Ксения. Страхование иконы обеспечат за счет «привлеченных средств».

Она уточнила, что, согласно договору, который подписали патриарх Кирилл и министр культуры Ольга Любимова, ответственность за икону распределяется между двумя сторонами как ее правообладателями. Несмотря на передачу «Троицы» в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, она остается в «оперативном управлении Третьяковской галереи», где икона хранилась с 1929 года.

Сейчас «Троица» находится в храме Христа Спасителя и останется там до 18 июля. В реставрационном центре имени Грабаря сообщили «Интерфаксу», что могут получить икону на следующей неделе. До конца июля ожидается заседание реставрационного комитета, на котором примут решения о необходимых мерах по восстановлению и защите иконы.

15 мая РПЦ объявила, что президент России Владимир Путин решил вернуть церкви «Троицу», созданную Андреем Рублевым в первой четверти XV века. В Кремле объяснили это решение значимостью «Троицы» для верующих россиян. В центре имени Грабаря для иконы подготовили специальное помещение с климат-контролем, газовой системой пожаротушения, техническими средствами охраны. Реставрация «Троицы» может занять до года.

Лусине Баласян