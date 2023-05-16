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Песков объяснил передачу «Троицы» РПЦ ее значимостью для верующих россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что решение о передаче Русской православной церкви (РПЦ) иконы «Троица» Андрея Рублева связано со значимостью реликвии для большого количества верующих россиян. В РПЦ также ранее указывали, что передать икону решили «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих».

Фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Вчера, 15 мая, РПЦ сообщила, что Владимир Путин принял решение вернуть ей икону «Троица», написанную Андреем Рублевым. Журналисты уточнили у пресс-секретаря главы государства, советовался ли Владимир Путин с представителями культурного сообщества и какие аргументы были приведены в пользу передачи иконы РПЦ.

«Такие решения не принимаются без координации с теми, с кем необходимо координироваться. Естественно, главным образом речь идет именно о гуманитарных соображениях в том плане, что это касается большого количества верующих в нашей стране, для которых (икона.— "Ъ") является большой святыней. Укрывать ее в музее — не соответствует их чаяниям»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Отвечая на вопрос, будет ли опубликован указ президента о передаче реликвии РПЦ, Дмитрий Песков указал, что «прерогатива в документальном оформлении» принадлежит Министерству культуры. «Безусловно, это согласовывалось с главой государства»,— отметил он. По словам господина Пескова, ему неизвестно, будут ли переданы в дальнейшем РПЦ еще какие-либо реликвии.

16 июля 2022 года «Троицу» вывезли из Третьяковской галереи в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры по личной просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Икона провела в Лавре два дня. Сотрудники Третьяковской галереи выступали против перемещения иконы. Научные сотрудники и реставраторы Третьяковки утверждали, что перевозить икону нельзя, поскольку только в условиях музея можно обеспечить нужные условия по температуре и влажности.

Из Третьяковской галереи «Троица» временно перемещалась и в 2007 году. Тогда ее перевезли из здания Третьяковки в Лаврушинском переулке в здание на Крымской набережной. После этого на иконе обнаружили значительные повреждения: отставание грунта и красочного слоя, растрескивание основы и расхождение досок по стыкам. На восстановление реликвии ушло два года.

Чем известна «Троица» Андрея Рублева

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О передаче иконы РПЦ стало известно 15 мая. Как уточнили в РПЦ, «Троицу» выставят для общенародного поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в течение одного года по благословению патриарха Кирилла. После она будет выставлена в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отшелушивание национальной духовности».

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