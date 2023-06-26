Минкульт сообщил о готовности реставрационного центра имени Грабаря к приему «Троицы»

Во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени Грабаря уже подготовили специальное помещение с климат-контролем для иконы «Троица» Андрея Рублева. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова после встречи с директором центра Дмитрием Сергеевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам министра, решения по восстановлению иконы примут после оценки экспертами на расширенном реставрационном совете. Утверждается, что к выполнению консервационно-реставрационных работ привлекут специалистов центра, а также представителей «других ведущих институций».

«Для иконы подготовили специальное помещение с климат-контролем, газовой системой пожаротушения, техническими средствами охраны, включая видеонаблюдение»,— написала госпожа Любимова в Telegram.

15 мая Русская православная церковь (РПЦ) сообщила, что Владимир Путин решил вернуть ей икону «Троица». 16 мая патриарх Кирилл попросил администрацию президента согласовать перенос иконы в храм Христа Спасителя на празднование Троицы 4 июня. Комиссия экспертов просила Минкульт предотвратить разрушение «Троицы». Ведомство сообщило, что икону из храма отправят на реставрацию, которая может занять до года. 18 июня РПЦ продлила пребывание «Троицы» в храме до 19 июля.

Лаура Кеффер