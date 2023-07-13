Помощь не порок

Депутаты от ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким в четверг планируют внести в Госдуму поправки, отменяющие запрет на благотворительную деятельность для партий и кандидатов в период выборов, если она осуществляется в новых субъектах РФ. В других думских партиях к инициативе коллег отнеслись скептически: по мнению парламентариев, одно дело помогать, другое — использовать эту помощь в предвыборных целях, а отправлять гуманитарные грузы на новые территории можно и без партийного логотипа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ЛДПР настаивают, что гуманитарная помощь новым субъектам РФ и участникам СВО во время выборов не имеет ничего общего с подкупом избирателей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В ЛДПР настаивают, что гуманитарная помощь новым субъектам РФ и участникам СВО во время выборов не имеет ничего общего с подкупом избирателей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно ч. 5 ст. 56 закона о гарантиях избирательных прав, участвующие в выборах кандидаты и партии в ходе избирательной кампании не вправе заниматься благотворительностью. ЛДПР в своем законопроекте (есть у “Ъ”) предлагает снять этот запрет «в случае, если занятие благотворительной деятельностью, оказание материальной, финансовой помощи или услуг направлены на содействие в выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».

В пояснительной записке авторы отмечают, что в настоящий момент такой запрет «во многом противоречит государственным и общественным интересам»: «Добровольная и бескорыстная помощь приобрела масштабный характер с началом пандемии новой коронавирусной инфекции в 2020 году. Еще больше граждан России объединились, поддерживая наших бойцов и командиров на фронте, а также жителей регионов, вернувшихся в родную гавань. Повсеместно собирается гуманитарная помощь. Активные участники этого процесса — политические партии и люди, которые сейчас стали кандидатами в законодательные и представительные органы власти».

По мнению либерал-демократов, из-за запрета на благотворительность поток гуманитарной помощи жителям новых регионов «если не иссякнет, то существенно уменьшится» и многие люди «останутся без лекарств, необходимых бытовых принадлежностей, продуктов».

В целом эта норма полезна, поскольку «предупреждает возможность подкупа избирателей», но сейчас она «приносит существенный ущерб тому потоку гуманитарной помощи, который обеспечивают в том числе и политические партии, кандидаты, а также иные лица в период избирательных кампаний», резюмируют авторы проекта.

Предлагаемые поправки не влияют на порядок подготовки и проведения выборов, подчеркнул в разговоре с “Ъ” Леонид Слуцкий: «Эта инициатива точечно снимает ограничение на благотворительную деятельность партий или кандидатов в целях содействия выполнению задач СВО. Здесь все политические силы должны действовать плечом к плечу в интересах фронта». Лидер ЛДПР оговорился, что изменение действующего законодательства — «вопрос небыстрый», но выразил надежду, что избиркомы в новых субъектах РФ «будут отличать зерна от плевел, а подкуп избирателей — от благородных гуманитарных миссий».

Представители других партий, активно участвующих в отправке гуманитарной помощи в новые регионы, восприняли идею ЛДПР без энтузиазма.

Например, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов считает, что сейчас не время для изменения избирательного законодательства: «Новые регионы формируют политическую систему и избирательные традиции. Нормативное регулирование "тонких" граней избирательных процедур в нашей стране "выстрадано" и сформулировано так, чтобы не ставить под сомнение законность волеизъявления граждан страны. Надо ли разрушать этот баланс? Не думаю».

По мнению депутата от КПРФ Александра Ющенко, помощь и реклама этой помощи — разные вещи. Он напомнил “Ъ”, что Компартия возит гуманитарные конвои на Донбасс с 2014 года и будет продолжать это делать. «Что касается избирательной кампании, то такое предложение открывает определенные коллизии, связанные с чрезмерным пиаром своей деятельности, чем ЛДПР часто занимается. Ничто не мешает и сейчас помогать, но без партийного логотипа. А когда закончится выборная кампания, можно логотип вернуть. Мы видим в этом возможности спекуляции на гуманитарной помощи и попытки присвоить баллы во время избирательной кампании»,— пояснил коммунист.

Первый замглавы фракции «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Олег Нилов отметил, что принять поправки к нынешним выборам депутаты уже не успеют, но сейчас в любом случае нужно «оказывать поддержку участникам СВО и их семьям всеми имеющимися у партий, депутатов и кандидатов возможностями». «Я считаю, что партии должны 90% своих средств направить на помощь участникам СВО и их семьям и рассказать об этом избирателям, которые находятся в других регионах. И предвыборные баннеры использовать для того, чтобы популяризировать те организации, которые занимаются поддержкой участников СВО и их семей»,— сказал депутат, напомнив о поручении лидера СРЗП Сергея Миронова каждому депутату и активисту взять под опеку семью участника СВО.

«Избирательные кампании на любой территории проходят раз в пять лет в течение трех месяцев. Мы в СРЗП оказывали и будем продолжать отказывать помощь новым территориям,— добавил другой депутат от СРЗП Дмитрий Гусев.— И никакое ограничение в законе не заставит нашу партию отказаться от того, что мы делали, делаем и будем делать».

Ксения Веретенникова