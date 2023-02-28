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Коммерсантъ FM
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Возле посольства РФ в Берлине убрали подбитый российский танк

Подбитый российский танк, установленный у посольства России в Берлине 24 февраля, в день годовщины ввода российских войск на Украину, убрали. По замыслу инициаторов акции, следующий танк должен быть выставлен в Нидерландах.

Фотография танка от 24 февраля

Фотография танка от 24 февраля

Фото: Markus Schreiber / AP

Фотография танка от 24 февраля

Фото: Markus Schreiber / AP

Как уточняет Spiegel, российский танк Т-72 простоял перед зданием посольства до вчерашнего вечера. К нему принесли много цветов. Компания по установке танка была организована музеем Berlin Story Bunker под руководством куратора Виланда Гибелеми и предпринимателя Энно Ленце. Утверждается, что танк подорвался на мине во время боев под Киевом 31 марта 2022 года.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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