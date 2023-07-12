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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 504-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 12 июля

Германия сообщила ООН об обнаружении следов взрывчатки по делу о подрыве «Северных потоков». Воздушные силы Украины заявили об атаке страны беспилотниками Shahed. Великобритания объявит о новом пакете военной помощи Украине на £50 млн. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:45. Воздушная тревога в четырех регионах Украины отменена — ресурс по оповещению.

9:41. На создание морского курорта «Приморск» в Запорожской области планируется привлечь около 31 мрлд руб. инвестиций — аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

9:17. По данным The New York Times, администрация президента США Джо Байдена обсуждает поставку Украине тактических баллистических ракет ATACMS. Они предназначены «для других военных планов Пентагона», а арсенал «относительно невелик», предупредили американские военные чиновники.

8:57. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала впечатляющей скорость, с которой Украина стремится к членству в Евросоюзе.

8:47. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях Украины — ресурс по оповещению.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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8:45. Об атаке Киева беспилотниками Shahed сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, информации о пострадавших или разрушениях нет.

8:41. Воздушные силы Украины сообщили об атаке страны беспилотниками Shahed-136/131 с северо-восточного направления. Утверждается, что 11 из 15 БПЛА были уничтожены.

8:31. Власти Житомирской области Украины расширили запретную для посещения лесов зону возле границы с Белоруссией с 20 до 30 км — глава областной администрации Виталий Бунечко.

8:16. Германия нашла следы «подводной взрывчатки» на яхте, которая могла использоваться для подрыва «Северных потоков», о чем сообщила ООН в письме — Reuters со ссылкой на документ.

8:14. The Washington Post: члены делегации США была в ярости из-за твита Зеленского, в котором он раскритиковал совместное заявление стран НАТО и назвал «беспрецедентным и абсурдным» отсутствие конкретных сроков вступления Украины в альянс.

8:07. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что страна намерена объявить о новом пакете военной помощи Украине на £50 млн.

8:06. Ожидается, что сегодня страны G7 согласуют общие принципы гарантий безопасности Украине — премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 503-й

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