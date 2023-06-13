Минобороны России сообщило о захвате нескольких украинских танков Leopard

Минобороны РФ утверждает, что на запорожском направлении российские военные захватили украинские танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley. Ведомство опубликовало видео, на котором российские военные подразделения группировки «Восток» показывают захваченный танк. Когда снято видео, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танк Leopard

Фото: Gregor Fischer / AP Танк Leopard

Фото: Gregor Fischer / AP

«Вся захваченная техника западного производства: немецкие танки Леопард и БМП Брэдли производства США. Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники»,— говорится в сообщении министерства в Telegram.

Германия направила Украине 18 танков Leopard 2. Киев попросил у Берлина увеличить число поставляемых танков. Группа исследователей Oryx утверждала, что на прошлой неделе Украина в ходе наступления потеряла первый танк Leopard 2A4.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер