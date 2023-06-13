Минобороны России сообщило о захвате нескольких украинских танков Leopard

Минобороны РФ утверждает, что на запорожском направлении российские военные захватили украинские танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley. Ведомство опубликовало видео, на котором российские военные подразделения группировки «Восток» показывают захваченный танк. Когда снято видео, не уточняется.
Танк Leopard
Фото: Gregor Fischer / AP
«Вся захваченная техника западного производства: немецкие танки Леопард и БМП Брэдли производства США. Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники»,— говорится в сообщении министерства в Telegram.
Германия направила Украине 18 танков Leopard 2. Киев попросил у Берлина увеличить число поставляемых танков. Группа исследователей Oryx утверждала, что на прошлой неделе Украина в ходе наступления потеряла первый танк Leopard 2A4.
О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».