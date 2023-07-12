Саммит НАТО в Вильнюсе остается одной из самых обсуждаемых новостей в мире. Эксперты пытаются понять, что стоит за решением Турции поддержать вступление Швеции в НАТО, говорят о том, какие формы должны принять гарантии безопасности Украины, обсуждают будущее НАТО после конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент США Джо Байден, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Украины Владимир Зеленский и заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Слева направо: премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент США Джо Байден, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Украины Владимир Зеленский и заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Politico (Арлингтон, штат Вирджиния, США)

Вопрос о предоставлении защиты Украине кажется простым: Россия (начала операцию.— «Ъ») на Украине, когда та не имела союзной защиты и (Россия. — «Ъ») никогда не нападала на страну НАТО. Но, при всей этой простоте, такая аргументация не выдерживает критики по многим причинам. Во-первых, она не учитывает того, что обещания защищать Украину не дают никакой выгоды американской безопасности, а могут и вовсе подорвать ее. Кроме того, она игнорирует то, что Москве будет трудно поверить в то, что США будут защищать Украину в будущем, учитывая отсутствие у Вашингтона интереса к такой защите (сейчас.— «Ъ»), продемонстрированное отказом непосредственно участвовать в нынешней войне.

И наконец, она отбрасывает то, что именно прошлое притворство Запада по поводу защиты Украины способствовало принятию Россией решения о нападении. Таким образом, предоставление гарантий безопасности Украине создаст худший из миров: страна может думать, что она под защитой, в то время как на самом деле ее нет, и останется мишенью для России именно из-за этой фальшивой защиты.

Пока Европа и США пытались изолировать Москву (за конфликт на Украине.— «Ъ»), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обращался к президенту России со словами «мой друг». Пока лидеры стран НАТО работали над расширением альянса, господин Эрдоган замедлял этот процесс, добиваясь уступок для своей страны. Потом в понедельник ни с того ни с сего господин Эрдоган передумал, и это после целого года, когда западные союзники воспринимали его как человека, способного все испортить. Он снял свои возражения в отношении вступления Швеции в НАТО и позволил саммиту НАТО собраться во вторник с новым чувством силы и единства…

Делая такие жесты сближения, господин Эрдоган также давал понять, что он дистанцирует Турцию от России. Это движение дает ему расположение западных лидеров и ведет к дальнейшей изоляции президента России Владимира Путина…

Кроме того, господин Эрдоган, по-видимому, осознавал, что терпение союзников по НАТО на исходе и что оттягивание приема Швеции в НАТО еще больше ухудшит отношения. Сделанный турецким лидером шаг… похоже, также является частью его стремления отдалить Турцию от России и приблизить ее к Западу.

Вопрос безопасности Украины теперь следует рассматривать в рамках того, какими должны быть послевоенные отношения между ЕС и Россией, и это жизненно важно, поскольку общественная поддержка войны за пределами Украины вызывает все больше сомнений… Менее половины респондентов в США — 48% — в февральском опросе Associated Press заявили, что поддерживают предоставление оружия Украине. Для сравнения: их доля составляла 60% в мае 2022 года, в то время как 29% были против.

Опросы общественного мнения в Европе в декабре прошлого года показали, что 50% поддерживают предоставление Украине оружия — по сравнению с 56% в марте 2022 года, при этом поддержка снизилась до 48% в Германии и 36% в Италии. Следующие шаги должны быть предприняты в рамках парадигмы Realpolitik. России в значительной степени удалось удержаться на плаву, несмотря на то что она была отрезана от мировой финансовой системы, а Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики страны в этом году на 0,3%.

Альтернативные маршруты поставок и дружественные страны, такие как Индия, позволили стране обойти экспортный контроль, введенный США и их союзниками, что дало возможность российскому импорту и экспорту нефти возобновиться. Российская экономика, вероятно, сможет продолжать финансировать свой военный бюджет и совместно с Ираном разрабатывать дешевые готовые решения, такие как беспилотные летательные аппараты.

Несмотря на поставки качественного оружия, НАТО должно понимать, что Киев не в том положении, когда он может освободить всю свою территорию и успешно присоединиться к альянсу по окончании войны. Вместо этого наилучший шанс для нее (Украины.— «Ъ») укрепить свою способность существовать и вступить в НАТО появится в результате разделения территории вдоль реки Днепр и последующего принятия в Североатлантический союз.

Когда клуб решает принять нового члена, обычно это касается только самого клуба. Когда этот клуб становится самым мощным военным альянсом в мире, простирающимся от берегов Аляски до западных границ России, это становится проблемой для любого, кто заботится о международной стабильности и порядке, основанном на правилах… Было время, не так давно, когда саммит НАТО проходил относительно незамеченным, о нем сообщали в основном специалисты по обороне и безопасности. Теперь, учитывая меняющийся состав и траекторию Североатлантического союза, а также последнюю войну в континентальной Европе, многие страны, не входящие в НАТО, будут внимательно следить за развитием блока, его более заметной и значимой ролью в геополитических делах…

Тем не менее НАТО в настоящее время занимает более активную позицию в сложной международной обстановке в области безопасности. Поскольку его главным членом, Соединенными Штатами, руководит непримиримо пронатовский господин Байден, у альянса есть время и стабильность для дальнейшего развития. Но его следующие шаги должны быть осторожными. Реальность такова, что Россия, которая хотела меньше НАТО, но теперь столкнулась с бОльшим, по-прежнему глубоко не доверяет этой организации. Опасности, исходящие от двух антагонистических вооруженных сил, столкнувшихся лицом к лицу в Восточной Европе, уже очевидны.

Международные организации неизбежно растут и развиваются. Действительно, это жизненно важно для того, чтобы идти в ногу со временем в быстро меняющемся мире. Когда речь заходит об организации, обладающей беспрецедентным уровнем силы, этот рост должен происходить с осознанием того, что неверный шаг повлияет не только на членов клуба, но и на всех остальных. С большой властью приходит большая ответственность.

Зеленский верит в то, что, поскольку украинские военные очень сильно зависят от оружия, поставляемого из стран НАТО для защиты Украины, это означает, что она ведет войну от имени НАТО и заслуживает членства в этом альянсе. Конечный итог военного конфликта в любом случае будет иметь для НАТО огромные последствия — кто бы ни победил в этом конфликте. Если Украина сможет одержать верх над своим более крупным и лучше обеспеченным соседом, эта победа даст Москве четкий сигнал о том, что любой подобный акт агрессии против европейского государства обречен на поражение, и это может убедить Кремль умерить свое враждебное поведение. Если же на поле боя победит Россия, то Путин сможет сделать из этого вывод, что, несмотря на все жертвы, его мечта о реконструкции Российской Империи и восстановлении России в качестве доминирующей державы все еще актуальна.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик, Николай Зубов