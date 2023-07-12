Нарышкин в конце июня обсуждал с главой ЦРУ Бернсом, что делать с Украиной

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что в конце июня провел телефонный разговор с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. По словам главы СВР, они «думали и рассуждали, что делать с Украиной». Также он сообщил, что возможность личной встречи с господином Бернсом обсуждается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О разговоре глав СВР и ЦРУ 30 июня писала американская газета The Wall Street Journal. По ее данным, Уильям Бернс позвонил Сергею Нарышкину, чтобы заверить того в непричастности США к попытке военного бунта в России. Эти переговоры издание называло первым «контактом высшего уровня» между двумя странами после мятежа ЧВК «Вагнер».

Господин Нарышкин подтвердил ТАСС такой телефонный разговор и обсуждение мятежа, но эту тему он счел лишь предлогом для беседы. «Мне кажется, что это был в большей степени предлог, потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной»,— сказал Сергей Нарышкин.

Он отметил, что о встрече с директором ЦРУ они не договаривались, но подчеркнул, что такая возможность существует. «И беседы по телефону, и возможность личной встречи сохраняются»,— заверил глава СВР.

The Washington Post писала, что Уильям Бернс непублично посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским и с руководством разведки. По данным источников газеты, Киев представил главе ЦРУ свои планы, которые включают начало переговоров с Москвой после установки ракет и артиллерии возле Крыма. Точные сроки визита не приводились. Господин Бернс говорил, что считает ошибочным недооценивать желание Владимира Путина получить контроль над Украиной.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер