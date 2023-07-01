Глава ЦРУ Бернс: не нужно недооценивать стремление Путина получить контроль над Украиной

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс считает ошибочным недооценивать желание президента России Владимира Путина получить контроль над Украиной, сообщает Reuters. Также господин Бернс заявил о непричастности Соединенных Штатов к попытке вооруженного мятежа в РФ, предпринятой основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

«Будет ошибкой недооценивать стремление Владимира Путина получить контроль над Украиной»,— сообщил господин Бернс в лекции в Фонде Дитчли в британском Оксфордшире.

По его словам, начало военной операции России на Украине было «стратегической ошибкой» руководства РФ, которая показала военную слабость страны.

Господин Бернс отметил, что попытка мятежа Евгения Пригожина является «внутренним делом России, в котором Соединенные Штаты не принимали и не будут принимать участия». Он обратил внимание на то, что незадолго до начала мятежа основатель ЧВК «Вагнер» обвинил российские власти в отсутствии оснований для начала военной операции на Украине и публично выразил недовольство ходом боевых действий. глава ЦРУ полагает, что последствия этих заявлений Евгения Пригожина и его дальнейших действий будут воздействовать на российское общество еще длительное время.

Накануне американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что после начала мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Уильям Бернс по телефону связался с главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным и заверил его, что Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к произошедшему.

Александр Кислов