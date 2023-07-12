Венедиктов: Милашину выписали из больницы

Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом) сообщил, что журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, избитую в Чечне, выписали из больницы. Он добавил, что ее отпустили «с врачебным контролем», но подробностей не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Милашина

Фото: aavst2022 Елена Милашина

Фото: aavst2022

Адвокат Александр Немов и Елена Милашина были избиты неизвестными 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Заремы Мусаевой по делу о нападении на полицейского. Елену Милашину заставляли назвать пароль от ее iPhone, обрили голову, облили зеленкой, ей сломали пальцы. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, переломы кистей рук, ушибы мягких тканей, у Александра Немова — ножевое ранение в ногу. СКР возбудил дело по двум статьям: об умышленном причинении легкого и среднего вреда здоровью (ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 112 УК РФ).

Подробнее о нападении — в материале «Ъ» «Как раньше все это было, просто давно такого не было».

Лаура Кеффер