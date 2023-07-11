Небензя заявил о праве РФ в любой момент обследовать место подрыва «Северных потоков»

Германия, Дания и Швеция в письме о ходе расследования подрыва «Северных потоках» заявила, что доступ к месту преступления открыт, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его мнению, это означает, что российские следователи и эксперты в любой момент могут обследовать место подрыва.

«Мы обратили внимание на утверждение в письме властей Германии, Дании и Швеции о том, что доступ к месту преступления якобы открыт. Исходим из того, что в таком случае наши следственные органы и эксперты могут его самостоятельно и в любой момент обследовать в рамках возбужденного Генпрокуратурой РФ уголовного дела по статье об акте международного терроризма»,— сказал господин Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по теме подрыва «Северных потоках». Видеозапись выступления опубликована в Telegram-канале постпредства.

Как рассказал господин Небензя, письмо Германии, Дании и Швеции было распространено накануне заседания среди членов Совбеза. Он считает, что этот документ «напоминает отписку» и не может заменить полноценный брифинг. Россия ждет от трех стран «конкретных шагов по проведению объективного и транспарентного расследования» и требует подключения своих следственных органов и «других заинтересованных сторон».

Постпред пообещал, что Москва будет поднимать вопрос о подрыве «Северных потоков», пока виновные не будут установлены и не понесут ответственность. «Совбез должен ясно дать понять — преступления против трансграничной трубопроводной инфраструктуры не останутся безнаказанными»,— добавил он.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Россия в рамках Совета безопасности ООН призывала к совместному расследованию взрывов на «Северных потоках», но ее резолюцию не приняли. В середине июня 2023 года — спустя восемь месяцев после подрыва — множество зарубежных СМИ опубликовали информацию об обстоятельствах инцидента. Они утверждают, что версия причастности Украины или «проукраинской группировки» к взрывам «Северных потоков» получила подтверждение. Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник заявлял, что к подрыву газопроводов могут быть напрямую причастны власти США. Киев и Вашингтон отвергают причастность к диверсии.

Подробнее о расследовании подрыва газопроводов — в публикации «Ъ» «Кто подорвал трубу».

Леонид Уварчев