Читай-пригород

Несмотря на общее снижение рынка печатных изданий в России и тенденцию к закрытию книжных, крупнейший игрок «Читай-город» планирует до конца года увеличить число магазинов. Он откроет дополнительно 20–30 точек, причем за пределами крупнейших городов, где трафик в больших торговых центрах снижается. Речь может идти о захвате аудитории конкурентов: другие участники рынка отмечают, что им все сложнее соперничать с ведущей сетью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Читай-город» откроет 20–30 книжных магазинов к концу 2023 года в дополнение к действующим 729 точкам, рассказали “Ъ” в «Эксмо-АСТ» и подтвердили в самой сети. За последний год она уже запустила магазины в городах Губкинское, Находка, Ноябрьск, а в планах — Нефтеюганск, Нягань и Южно-Сахалинск. В «Читай-городе» уточнили, что при этом в 2023 году не закрыли ни одного магазина, данные по 2022 году в компании не раскрывают.

Сеть запускает магазины на фоне падения посещаемости торговых центров, где в основном размещаются точки «Читай-города». «Трафик просел на фоне жесткой конкуренции с маркетплейсами,— признает глава департамента коммерческой недвижимости "Читай-города" Сергей Лаптев.— Дополнительной сложностью привлечения людей в ТЦ стало падение посещаемости кинотеатров». Но в «Эксмо-АСТ» уточнили, что на фоне падения трафика в торгцентрах в крупных городах у сети выросли продажи книг в региональных магазинах — на 4% в деньгах в первом квартале год к году.

Общие тиражи издаваемых в РФ книг и брошюр в январе—марте упали на 23%, до 69 млн экземпляров, подсчитали в Российской книжной палате (см. “Ъ” от 6 июня).

Книжные сети в России начали закрывать магазины еще в пандемию: по завершении периода самоизоляции в стране не открылось 40% точек (см. “Ъ” от 25 мая 2020 года). Тогда сеть «Республика» отказалась от собственных магазинов в пользу франшизы (см. “Ъ” от 19 ноября 2020 года). Ситуация усугубилась после начала военных действий на Украине: посещаемость книжных снизилась, а стоимость книг увеличилась в среднем на 25% (см. “Ъ” от 11 марта и 5 октября 2022 года).

В результате в России сложилась «отчаянная нехватка» книжных магазинов, особенно в небольших городах, считает экс-глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов: «Как бы ни росли продажи в онлайне, книжный магазин еще долго будет важнейшей частью всей системы дистрибуции книг». По данным сетей «Читай-город — Буквоед», «Книжный лабиринт» и региональных книготорговцев, на продажи книг через магазины приходится 53,4% рынка, или 39,96 млрд руб.

Но стратегию «Читай-города» по запуску «одинаковых магазинов с одинаковым набором книг» господин Харитонов называет «слабой». По такому принципу, говорит он, работала американская сеть Borders, которая в 2011 году объявила о закрытии 226 магазинов и банкротстве: «Сети нужно развивать автономию магазинов, привлекать квалифицированные кадры, которые знают книги и умеют рассказать о них читателям». Он приводит в пример стратегию британской Waterstone: «Ее гендиректор отказался от обязательной (маркетинговой) выкладки, дал свободу каждому магазину по заказам со склада».

Сегодня многие небольшие книжные вынуждены закрываться, поскольку не могут конкурировать с крупными сетями, добавляет собеседник “Ъ” на издательском рынке: «Случаи с "Ходасевичем", "Циолковским", "Фаланстером" (независимые книжные магазины, расположенные в центре Москвы.— “Ъ”) уникальны. Многие книжные просто не могут позволить себе платить высокую аренду и вынуждены переходить в онлайн». По его словам, они не могут позволить себе открыться в регионах, конкурируя с «Читай-городом». Участники рынка подтверждают проблему. Совладелец и коммерческий директор книготорговой сети «Амиталь» Татьяна Ларина отмечает, что других игроков также «возмущает, когда эксклюзивы появляются в "Читай-городе" раньше, чем у других,— такого не должно быть».

Юлия Юрасова