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Коммерсантъ FM
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Для детей не читается

В России упал спрос на детскую литературу

Продажи детской литературы и изданий для школьников в первом квартале снизились почти на 30%, подсчитали книготорговые сети. На тенденцию повлиял рост себестоимости книг в среднем на 25% и перераспределение расходов в семьях. Речь идет в первую очередь о печатных изданиях — платформы цифровых книг падения в категории не наблюдают. Но, отмечают участники рынка, основу сегмента создают именно бумажные книги. По итогам года издатели ожидают общего снижения продаж на 5–7%. Они пытаются исправить ситуацию, расширяя ассортимент. Но признают, что существенное влияние на нее может оказать только снижение цен.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным книготорговой сети «Читай-город», спрос на детский сегмент (категории «Литература для детей и юношества» и «Литература для средней школы и абитуриентов») снизился в первом квартале почти на 30% в натуральном выражении, рассказал «Ъ» президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Тенденция, по его словам, связана с ростом себестоимости книг в среднем на 25%.

После начала военных действий на Украине возник острый дефицит кадров в книжной полиграфии, серьезные проблемы с мелованной бумагой, расходниками, техникой и запчастями к ней (см. «Ъ» от 11 марта и 5 октября 2022 года). Все это привело к росту цен на книги: по оценке директора издательства «Росмэн» Бориса Кузнецова, до конца года он составит примерно 10–15%.

Крупные издательства рассчитывают исправить ситуацию, расширяя ассортимент.

Так, рост отгрузок «АСТ» в первом квартале год к году составил 9%, говорит Олег Новиков. У издательства «Альпина. Дети», по данным TexTerra, доля отгрузок в общем объеме группы выросла с 3% в 2019 году до 10% в 2023-м: «Издательству "Альпина. Дети" в 2023 году исполняется пять лет, и редакция активно работает над расширением ассортимента».

У специализированных игроков ситуация хуже. Так, в рамках проекта «Фабрика комиксов» в первом квартале отгрузки детских книг снизились на 20%, рассказал его издатель Федор Еремеев: «Цены на книги сильно выросли, родители не готовы их покупать». В ИД «Нигма» отмечают, что отгрузки за первые пять месяцев года сократились на 26% в натуральном выражении год к году. На это повлияло несколько факторов, поясняет гендиректор ИД Светлана Иванова: «Подорожание полиграфии не только в России, но и по всему миру, перераспределение расходов в семье — раньше люди тратили на детскую литературу, сейчас стали задумываться о накоплении, плюс стали меньше читать».

Спрос на детскую литературу не растет даже в категории цифровых книг. Так, в ГК «ЛитРес» сообщили, что продажи детской литературы в первом квартале год к году остались практически на том же уровне: «В топ самых популярных детских книг в этот период вошли: Антуан де Сент-Экзюпери "Маленький принц" в электронном формате, Наринэ Абгарян "Манюня" в аудиоформате, Анна Старобинец "Зверский детектив. Щипач (аудиоспектакль)"».

В России издается все меньше книг

Но именно в детском сегменте, уточняет господин Еремеев, доминируют печатные издания: «Родители достаточно консервативны и не готовы давать ребенку в руки планшет или смартфон. Они стараются с детства приучить его к мелованной бумаге, показывать иллюстрированные картинки через личный контакт». Поэтому цифровой формат не пользуется такой популярностью, подтверждает собеседник «Ъ» на книжном рынке: «Он может быть дешевле, но печатные книги эффективнее».

Издательства могут увеличивать отгрузки, однако это не улучшит ситуацию с продажами, считает источник «Ъ» в одном из издательств: «Детский ассортимент будет просто лежать на складах, пока его не начнут покупать, ситуация останется прежней». В целом, по мнению собеседника «Ъ», рынок детской литературы в 2023 году упадет на 5–7%.

Развитие направления возможно при содействии государства. И такие проекты есть — например, Национальная премия в области детской и подростковой литературы, об учреждении которой сообщали в начале апреля, отметил господин Новиков: «Но меры должны быть комплексными — здесь стоит говорить и о появлении "Гоголевской карты" (абонемент на книги по аналогии с "Пушкинской картой"), благодаря которой детям станут доступны классические и современные произведения, прежде всего отечественные».

Юлия Юрасова

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