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Подлодочка с выходом

В южнокорейском порту всплыла американская атомная подводная лодка

В порт южнокорейского города Пусан впервые за шесть лет зашла атомная подлодка США с крылатыми ракетами на борту. Заход субмарины призван продемонстрировать приверженность Вашингтона политике «расширенного ядерного сдерживания», об укреплении которой лидеры США и Южной Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль договорились в апреле. Власти Северной Кореи между тем предупреждают, что ответят на «любые провокации противника». Россия в обострении обстановки на полуострове винит США и их союзников.

Атомная подлодка USS Michigan класса Ohio

Атомная подлодка USS Michigan класса Ohio

Фото: Reuters

Атомная подлодка USS Michigan класса Ohio

Фото: Reuters

О заходе атомной подлодки USS Michigan класса Ohio военно-морских сил США в порт Пусана сообщило в пятницу южнокорейское агентство «Рёнхап». «Визит американской подводной лодки с управляемыми ракетами (Tomahawk.— “Ъ”) призван продемонстрировать предметное выполнение договоренностей Вашингтонской декларации по усилению регулярного видимого присутствия стратегических средств на Корейском полуострове»,— процитировало агентство южнокорейского вице-адмирала Ким Мён Су, возглавляющего командование операциями ВМС. По его словам, «южнокорейско-американский альянс стремится достичь мира с помощью силы». Подлодка останется в Пусане до 22 июня.

Заход атомной субмарины — первый с октября 2017 года — состоялся на фоне продолжающихся уже несколько недель масштабных военных учений США и Южной Кореи.

В рамках учений на этой неделе на полигоне Сынчжин, расположенном всего в 30 км от северокорейской границы, также прошло несколько раундов крупнейших в истории США и Южной Кореи совместных боевых стрельб.

Напомним, 26 апреля президенты двух стран Джо Байден и Юн Сок Ёль подписали Вашингтонскую декларацию, которая подразумевает укрепление политики «расширенного ядерного сдерживания», распространяющей «ядерный зонтик» США на Южную Корею. Этот документ среди прочего предусматривает регулярные заходы американских стратегических подлодок в территориальные воды Южной Кореи. Вашингтон и Сеул объясняют необходимость интенсификации военного сотрудничества обострением обстановки на Корейском полуострове, вину за которое они возлагают на Пхеньян.

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При этом южнокорейские власти обвиняют Китай и Россию в игнорировании угрозы со стороны КНДР. «Некоторые страны игнорируют противозаконные действия Северной Кореи, которые нарушают международный порядок, основанный на правилах. Это создает пробелы в санкциях против Северной Кореи, принятых Советом Безопасности ООН,— заявил на днях министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп, не упоминая РФ и КНР напрямую, но недвусмысленно намекая на них.— Из-за несогласия этих стран с важными обязанностями, несмотря на беспрецедентное число ракетных пусков Северной Кореи в прошлом году, Совбез ООН не смог принять ни одну дополнительную резолюцию». По словам министра, «северокорейская проблема касается всех», а потому международное сообщество должно «консолидировать усилия и убедить КНДР изменить поведение».

В Пхеньяне, наоборот, заявляют, что ситуацию обостряют Сеул, Вашингтон, а также Токио. В четверг в Министерстве обороны КНДР предупредили, что «ответят на любые провокации противника». И осуществили очередные пуски баллистических ракет в сторону Японского моря. Вашингтонскую декларацию в Пхеньяне назвали «типичным продуктом отвратительной враждебной политики в отношении КНДР», сравнив с «опасным заговором о подготовке к ядерной войне, прикрывающимся вывеской безопасности».

Российские власти также обвиняют США и их союзников в ухудшении ситуации на Корейском полуострове.

Так, замглавы МИД РФ Андрей Руденко недавно в беседе с журналистами предупредил, что ситуация в регионе «имеет тенденцию к эскалации», уточнив, что «напряженность провоцируют действия, предпринимаемые США с союзниками». «Мы хотели бы видеть ситуацию более предсказуемой, чем она есть сейчас. К сожалению, у нас нет особых поводов для особого оптимизма»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева, в свою очередь, отметила, что интенсификация американо-южнокорейских военных учений оказывает «дестабилизирующее влияние не только на обстановку в Северо-Восточной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом». «Его продолжающаяся милитаризация, нескрываемые попытки создать там новые разграничительные линии негативно воздействуют на глобальную стабильность. Очередной пример этому — недавние американо-южнокорейские договоренности по вопросам применения ядерного оружия, которые не принесут ничего, кроме дальнейшего нагнетания напряженности и провоцирования гонки вооружений»,— предупредила дипломат.

Елена Черненко

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