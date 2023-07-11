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Коммерсантъ FM
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Саудовская Аравия активизирует меры по стабилизации рынка нефти

Правительство Саудовской Аравии подтвердило стремление королевства активизировать меры для поддержания стабильности нефтяного рынка. Ранее сообщалось, что Эр-Рияд продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с). Совет министров подтвердил возможность продления сокращения добычи после августа.

«Совет министров подтвердил стремление королевства активизировать меры предосторожности, принимаемые странами группы ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков, включая объявление о продлении добровольного сокращения на 1 млн б/с»,— приводит издание Mubasher выдержку из решения правительства. 3 июля в Минэнерго заявили, что Эр-Рияд продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с с возможностью продления.

ОПЕК+ на заседании 4 июня приняла решение об ограничении добычи еще на 1,4 млн баррелей в сутки с 2024 года. Общий целевой уровень производства участников сделки был зафиксирован на уровне 40,46 млн б/с. Таким образом, реальная добыча РФ в следующем году должна снизиться до 9,3 млн б/с против примерно 9,9 млн б/с в 2022 году, а квота впервые станет меньше, чем у Саудовской Аравии. Эр-Рияд в 2024 году сохранит квоту 10,5 млн б/с.

В июле вице-премьер Александр Новак объявил, что Россия добровольно снизит экспорт нефти на 500 тыс. б/с в августе. В Минэнерго РФ сокращение поставок нефти в августе на 500 тыс. б/с подтвердили.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Квот новый поворот».

Мария Федотова

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