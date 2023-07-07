Минэнерго подтвердило сокращение поставок нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки

Россия подтверждает, что сократит поставки нефти на рынки на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) в августе путем сокращения экспорта. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго РФ. Это сокращение идет в дополнение к принятым обязательствам по добровольному снижению добычи.

«Это означает принятие всех необходимых мер для достижения этой цели в рамках добровольного сокращения. Это сокращение дополняет добровольное снижение, о котором РФ объявила ранее и которое продлено до конца декабря 2024 года»,— сообщили в министерстве.

В июне Россия взяла обязательства значимо урезать производство нефти — ее формальная квота будет снижена на 650 тыс. б/с, до 9,8 млн б/с, а сверх этого сохранится добровольное сокращение на 500 тыс. б/с. В июле вице-премьер Александр Новак объявил, что Россия добровольно снизит экспорт нефти на 500 тыс. б/с в августе. Через день после этого заявления Минэнерго Саудовской Аравии сообщило, что Россия добровольно сократила экспорт нефти на 500 тыс. б/с.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Квот новый поворот».

Мария Федотова