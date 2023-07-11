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Коммерсантъ FM
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Мишустин: инфляция в России в годовом выражении не превышает 3,5%

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что инфляция в РФ остается умеренной и с января по июль она составила 2,9%. В годовом выражении инфляция не превышает 3,5%, что является одним из самых низких показателей в мире, добавил он в ходе совещания по экономическим вопросам, передает пресс-служба правительства в Telegram.

В ходе совещания премьер также заявил, что стабильная ситуация в России сохраняется и на рынке труда — с февраля безработица находится на рекордно низком уровне, около 3,2%.

Председатель правительства сообщил, что за первые пять месяцев рост ВВП оценивается на уровне 0,6%, а в мае он составил 5,5% в годовом выражении.

Кроме того, господин Мишустин заявил о росте промышленного производства в России на 1,8% за отчетный период. Рост обрабатывающего сектора достиг 13%, добавил он.

По данным Минэкономики, за неделю с 27 июня по 3 июля годовая инфляция ускорилась до 3,43%. Цель Центрального банка по инфляции — 4%.

В начале июля началось резкое падение рубля. Глава Банка России Эльвира Набиуллина признавала, что ослабление рубля несет проинфляционные риски для России и ЦБ будет учитывать ситуацию при решении по ключевой ставке (сейчас она 7,5%). Следующее заседание ЦБ пройдет 21 июля.

Эрдни Кагалтынов

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