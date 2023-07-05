Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 3,43%

За неделю с 27 июня по 3 июля годовая инфляция ускорилась до 3,43%. Неделей ранее этот показатель составлял 3,21%. Об этом говорится в обзоре Минэкономики «О текущей ценовой ситуации», опубликованном 5 июля.

Цель Центрального банка по инфляции — 4%.

По данным Росстата, за последнюю неделю выросли цены на сахар (+1,1%), куриное мясо и яйца (+0,7%), вермишель, печенье и черный чай (+0,4%). При этом снизилась стоимость репчатого лука (-3,1%), огурцов (-2,8%), помидоров (-1,3%) и бананов (-1%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты (+0,5%), спички (+0,3%), туалетное мыло и детские подгузники (+0,2%). При этом цены на туалетную бумагу и сухие корма для животных снизились на 0,2%.

Александр Кислов