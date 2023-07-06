Евро превышал 102 руб., доллар торгуется выше 93 руб.

Биржевой курс евро превысил 102 руб. впервые с 28 марта 2022 года. Доллар торгуется выше 93 руб.

Евро в моменте стоил 102,0075 руб. на Мосбирже в 10:34. Позднее он скорректировался. К 10:37 курс евро составлял 101,82 руб. (+2,79 руб.), доллар — 93,59 руб. (+2,69 руб.), юань — 12,88 руб. (+0,34 руб.). Индекс Мосбиржи вырос на 0,95%, до 2831,62 пункта.

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Рубль начал падать с начала лета. 1 июня европейская валюта торговалась 86,6 руб., американская — 71,8 руб. Курс евро превысил отметку в 100 руб. сегодня, 6 июля, утром.