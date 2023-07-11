Зеленский: членство Украины в НАТО превращается в предмет торга с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в заявлении НАТО по итогам саммита в Вильнюсе не будет никакой конкретики по поводу вступления Украины в альянс. Он призвал уважать Украину и предположил, что членство Украины в альянсе превращается в предмет торга во время переговоров с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Umit Bektas, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Umit Bektas, Reuters

«Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины. Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией»,— написал украинский президент в Telegram. Обо всем этом он пообещал заявить и на саммите.

Накануне президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что на саммите в Вильнюсе не будут решать вопрос членства Украины в НАТО. Лидеры ограничатся обсуждением усиления сотрудничества Украины с альянсом, добавила она.

Саммит лидеров стран альянса стартует сегодня, 11 июля, он продлится два дня. Президент Украины Владимир Зеленский еще в сентябре 2022 года подал заявку на вступление страны в НАТО. Bild писал, что США и Германия заблокируют заявку Украины на членство в альянсе. По информации The Financial Times, в проекте коммюнике саммита НАТО содержится обещание направить приглашение Украине, если все члены альянса согласятся и будут выполнены условия.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».