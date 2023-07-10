Bild: Германия и США заблокируют заявку Украины на вступление в НАТО

Германия и США намерены заблокировать подачу Украиной заявки на членство в Североатлантическом альянсе на его саммите, который начнется в Вильнюсе завтра, 11 июля, сообщает Bild со ссылкой на источники. Ожидается, что президент Владимир Зеленский на саммите официально запросит вступление Украины в НАТО.

«Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО»,— сказал изданию неназванный высокопоставленный источник, представитель одной из стран. По его словам, Берлин и Вашингтон также оказывают давление на других членов НАТО, чтобы те отклонили заявку Киева.

Как утверждает другой собеседник издания, Германия и США лоббируют подписание в Литве «окончательной декларации, которая едва ли выйдет за рамки соглашения, заключенного в 2008 году в Бухаресте». В том документе говорится, что альянс «приветствует евроатлантические устремления Украины и Грузии к членству в НАТО».

По данным Bild, вступление Украины в НАТО, «по крайней мере, в долгосрочной перспективе», одобряют страны Балтии и Польша, а также Болгария, Румыния, Швеция, Турция и Франция. Издание утверждает, что «представители разных позиций договорились о тайных телефонных переговорах и даже прислали дипломатов, чтобы к утру вторника добиться общей позиции» блока.

«В худшем случае главы правительств должны будут сделать это сами во вторник»,— сказал неназванный дипломат. Он добавил, что «ведутся горячие переговоры, чтобы не допустить этого», но при этом также ожидается, что «Украина не уйдет с пустыми руками».

Господин Зеленский 30 сентября 2022 года подал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Замглавы его офиса Игорь Жовква в июне говорил, что членство Украины в НАТО поддерживают 20 из 31 страны блока. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сегодня, 10 июля, заявил, что НАТО согласилось принять Украину по упрощенной процедуре.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер